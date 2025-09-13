Lo que necesitas saber: Se sospecha que en 1999, Hernán Bermúdez Requena introdujo cocaína a Tabasco.

Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de ‘La Barredora’, fue detenido en Paraguay. Entre el 2018 y 2024 fue Secretario de Seguridad Pública de Tabasco, llegó al cargo cuando Adán Augusto era gobernador de aquel Estado.

En febrero del 2025, Requena huyó de México y fue hasta septiembre del mismo año cuando las autoridades de Asunción lograron arrestarlo. El excomandante es acusado de liderar a ‘La Barredora’, grupo que se dedica no solo al tráfico de drogas, también al robo de combustible, mejor conocido como huachicol.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, agradeció la cooperación de las autoridades de Paraguay para detener a Bermúdez Requena.

Foto: @SSPCTabasco

Hernán Bermúdez Requena detenido en Paraguay

Durante la madrugada del 13 de septiembre en Asunción, Paraguay, Hernán Bermúdez Requena fue detenido tras un operativo organizado entre México y las autoridades paraguayas.

Según los primeros reportes, Requena ingresó de forma ilegal a dicho país y se encontraba escondido en una lujosa casa con todo y jacuzzi. Durante su detención se encontraron joyas y dinero en efectivo.

Requena presuntamente habría huido por Yucatán, donde viajó a España, luego a Brasil y por último en Paraguay, de donde ya no pudo escapar. El ‘abuelo’ era buscado en más 190 países.

Hernán Bermudez Requena, líder de ‘La Barredora’ / Fotografía @Javier_Alatorre

Claudia Sheinbaum agradece a Gobierno de Paraguay

Después de darse a conocer la captura de Hernán Bermúdez Requena, Claudia Sheinbaum agradeció la cooperación de las autoridades de Paraguay y de su presidente Santiago Peña.

“Agradezco al presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, su colaboración en la detención de Hernán “N”, vinculado por delincuencia organizada“. Escribió Sheinbaum en su cuenta de X.

¿Qué sigue para Hernán Bermúdez Requena? Permanecerá bajo custodia de las autoridades en tierras paraguayas hasta que se cumpla su orden de extradición a México, donde tiene muchas cuentas pendientes con la ley.