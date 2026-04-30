Lo que necesitas saber: En agosto, iniciará el juicio en Las Vegas de Duane Davis, quien confesó haber participado en el tiroteo que acabó con la vida de Tupac Shakur.

Tupac Shakur fue asesinado en 96, siendo uno de los casos que más ha impactado al mundo de la música. Hasta ahora, el ataque fatal contra el influyente rapero sigue sin tener respuesta… y quién sabe si la demanda acaba de entablarse haga que ésta llegue, pero así está el asunto.

Tupac Shakur / Foto: acebook.com/tupacshakur

Demanda busca aclarar supuesta conspiración contra Tupac

El hermanastro de Tupac, Maurice Shakur, presentó recientemente una demanda por homicidio culposo, con el objetivo de que se determine si realmente hubo más personas involucradas en el asesinado del rapero.

“Muchas de las personas involucradas fallecieron hace tiempo, mientras que otras han sido difíciles de identificar”, se asienta en la demanda citada por Rolling Stone.

Tupac Shakur / Foto: acebook.com/tupacshakur

De acuerdo con dicha demanda, lo que se busca es aclarar de una vez si existió la supuesta “conspiración compleja” que llevó al asesinato de Tupac Shakur… y no que este hecho fue resultado de un simple altercado.

“Aún existen personas involucradas en el asesinato de Tupac que, durante 30 años, no han rendido cuentas por sus crímenes”, se acusa en la demanda interpuesta por la familia del rapero.

Habría 99 personas involucradas en la conspiración contra Tupac Shakur

Además de revelar la conspiración que llevó al asesinato de 2Pac, la demanda tiene como objetivo obtener una indemnización por la muerte del intérprete de “California Love”.

De acuerdo NME, en la demanda se menciona que existe información sobre 99 personas que conspiraron toda la trama que llevó al asesinato de Tupac. Hasta el momento no se ha identificado a este casi centenar de conspiradores, pero la familia quiere que sean localizados para obtener más información del caso.

Familia del rapero tomaron elementos mencionados en documental de Netflix

Según reporta Forbes, en la demanda que acaba de entablar Maurice Shakur se indica que las transcripciones del gran jurado, así como información de un documental de Netflix, ofrecen los elementos para señalar que hubo una gran conspiración en contra del rapero.

Tupac Shakur / Foto: acebook.com/tupacshakur

Tupac Shakur murió luego de un tiroteo en 1996, tras haber tenido un altercado con una persona identificada como Orlando Anderson… quien falleció dos años después de los hechos, víctima de otro tiroteo que, según, no tuvo relación con el asesinato del rapero.

Y así pudo seguir el asunto, hasta que en 2000 apareció Duane Davis, tío de Orlando Anderson, para confesar que él también participó en el tiroteo en el que se acabó con la vida de 2Pac. Davis fue detenido y en agosto de este año se espera que comience un juicio en su contra.