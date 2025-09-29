Lo que necesitas saber: La asociación cultural Youth Sinfonietta Chiapas informó sobre esta situación a la que se enfrenta un lote de 50 instrumentos que fueron donados desde Suiza

Un problema con la aduana mexicana ha ido creciendo… resulta que desde hace unos días, un lote de instrumentos musicales donados desde Suiza para una asociación cultural de Chiapas no ha podido llegar a su destino.

Niños músicos de Chiapas // Facebook:Youth Sinfonietta Chiapas

Aduana mexicana retiene instrumentos musicales donados de Suiza para niños de Chiapas

Ora resulta que las drogas y las armas entran al país por las aduanas, pero si se trata de instrumentos musicales, las autoridades los retienen.

Mediante redes sociales, la asociación cultural Youth Sinfonietta Chiapas informó sobre esta situación a la que se enfrenta un lote de 50 instrumentos que fueron donados desde Suiza y que, por cuestiones burocráticas y de papeleo, no han podido llegar a los niños músicos.

“Nos frustra mucho pensar que, estos violines, clarinetes y flautas puedan terminar reducidos a astillas en un almacén. No estamos pidiendo privilegios, solo sentido común y sensibilidad: que se reconozca que este envío es una donación cultural, sin fines de lucro, con un fin puramente educativo y social”, compartieron.

Ni con el apoyo de expertos y del gobierno de Chiapas, el caso de la donación de instrumentos musicales se ha logrado resolver. Y sí, existe el riesgo que al final las aduanas mexicanas los destruyan.

Sheinbaum pide a las aduanas atender el caso

Hasta el momento la Agencia Nacional de Aduanas de México no ha compartido información al respecto. Aunque el caso ya llegó a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Vamos a revisarlo, ahí le encargo al director de Aduanas que lo atienda y que nos informe para ver exactamente lo que está pasando”, compartió.

En fin, ahora solo nos queda esperar en que termina todo este asunto y si es que con la presión de la mandataria mexicana se puede resolver.