Alemania mueve sus piezas: AfD gana en el este y La Izquierda sorprende en Berlín

AfD se colocó como la fuerza más votada en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, mientras La Izquierda ganó en Berlín, según las primeras proyecciones de la televisión pública ARD.

Alemania tuvo este domingo 20 una jornada electoral que dejó movimientos importantes en su mapa político. AfD se colocó como la fuerza más votada en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, mientras La Izquierda ganó en Berlín, según las primeras proyecciones de la televisión pública ARD.

En Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Alternativa para Alemania (AfD) alcanzó alrededor del 37% de los votos. El SPD, que gobierna actualmente el estado, quedó cerca con 35.5%.

El resultado representa un salto importante para AfD: el partido aumentó cerca de 20 puntos respecto a la elección anterior. Además, el SPD dejaría de ser la primera fuerza en la región por primera vez desde 1994, de acuerdo con las proyecciones.

Foto: Kittyfly / Shutterstock.com

¿Y qué pasó en Berlín?

En la capital alemana, el escenario fue completamente distinto. La Izquierda obtuvo alrededor de 24.5% y se convirtió en la fuerza más votada, duplicando su respaldo respecto a las elecciones de 2023.

La CDU, que hasta ahora gobernaba Berlín en coalición con el SPD, quedó en segundo lugar con alrededor de 20%. AfD consiguió cerca de 16%, mientras Los Verdes alcanzaron 15% y el SPD cayó hasta 12%.

El resultado también deja abierta la puerta a nuevas alianzas. Una combinación entre La Izquierda, Los Verdes y el SPD podría formar gobierno, aunque las negociaciones todavía tendrán que definir si existe un acuerdo entre las tres fuerzas.

Para La Izquierda, la vivienda fue uno de los temas centrales de la campaña. Su candidata, Elif Eralp, volvió a colocar sobre la mesa la promesa de impulsar viviendas más asequibles después de conocer las primeras proyecciones.

Las elecciones también pusieron los reflectores sobre Friedrich Merz, canciller alemán y dirigente de la CDU. En Mecklemburgo-Pomerania Occidental, su partido apenas rondó 5.5%, según las proyecciones.

Merz calificó el resultado de su partido como un “desastre” y reunió a dirigentes de la CDU para analizar lo ocurrido. La formación también registró una caída importante en Berlín frente a la elección de 2023.

Así, las elecciones regionales dejaron dos postales distintas: AfD consolidó su avance en el este del país, mientras La Izquierda recuperó terreno en la capital. Y en ambos estados, las coaliciones que gobernaban hasta ahora perdieron la mayoría.