Lo que necesitas saber: Esta estructura busca convertirse en un nuevo monumento de Washington y forma parte de los proyectos con los que la administración de Trump busca conmemorar los 250 años de Estados Unidos.

Al parecer, Trump está buscando realizar un nuevo monumento en Washington y, aunque esto podría parecer algo normal hasta cierto punto, pues ya sabemos cómo es Trump y sus extravagancias, resulta que no solo busca que sea un monumento común y corriente, sino que también quiere que funcione como un complejo militar.

Y es que, por medio de su red social Truth Social, este 20 de septiembre dio a conocer que habría tomado esta decisión a petición de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y por motivos de seguridad nacional, aunque hasta el momento no se ha explicado qué amenaza específica justificaría estas funciones militares.

Foto: Captura de pantalla Truth Social

Bueno, pero ¿de qué estará conformado este arco?

Pues según lo que mencionó Donald Trump, este proyecto albergaría una cantidad bastante grande de drones y, además de eso, permitiría su rápido despliegue.

Aunque eso no sería todo, pues resulta que este arco también tendría francotiradores tanto en la parte de la azotea como en la plaza y, por si fuera poco, Trump señaló que contaría con un espacio para almacenar grandes cantidades de municiones para francotiradores.

Y por si fuera poco, Trump decidió describir este proyecto como un “complejo militar/arco del triunfo de primer nivel”, pues aseguró que no habría ninguna instalación similar en ninguna otra parte del mundo.

Y es que este arco mediría aproximadamente unos 76 metros de altura y se encontraría cerca de Memorial Circle, junto al Arlington Memorial Bridge y frente al Arlington National Cemetery.

Esta estructura busca convertirse en un nuevo monumento de Washington y forma parte de los proyectos con los que la administración de Trump busca conmemorar los 250 años de Estados Unidos y transformar distintos espacios de la capital estadounidense. El diseño toma como referencia el Arco del Triunfo de París.

Aunque este proyecto ya tiene oposición por parte de grupos de veteranos, organizaciones de preservación histórica y otras personas que cuestionan su tamaño, su ubicación y el impacto que tendría sobre el paisaje histórico de la zona. Y eso no es todo, pues también existen desafíos legales relacionados con su construcción.

Por ahora, queda esperar para saber si este proyecto logra avanzar y si finalmente incorpora las funciones militares que Trump anunció. Mientras tanto, el polémico arco todavía enfrenta procesos legales y de aprobación, por lo que su construcción aún tiene varios pendientes por resolver.