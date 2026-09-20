Lo que necesitas saber:

Los Packers perdieron en la Semana 1 ante los Vikings

El partido de la Semana 2 entre los Green Bay Packers y los New York Jets ha dejado una de las imágenes más preocupantes con la lesión de Jayden Reed, receptor abierto de los Packers, quien tuvo que salir del campo en camilla e inmovilizado por un duro golpe. 

Tras recibir un pase corto, Jayden Reed fue golpeado con violencia por Demario Davis, de los Jets y tuvo que ser atendido por los médicos de ambos equipos antes de ser trasladado a un hospital. 

¿Por qué es preocupante la lesión de Jayden Reed?

Las imágenes de las transmisiones muestran que el golpe sufrido por Reed se dio en la cabeza directamente con las almohadillas de Demario Davis y lo preocupante es que los brazos del jugador de los Packers quedaron inertes. 

Este aspecto sugiere una posible lesión en el sistema nervioso producto de un daño en la columna, probablemente en la zona cervical, o una conmoción cerebral.

El primer reporte es que Jayden Reed tiene función en todas las extremidades, sin embargo, se quedará en un hospital de Nueva York bajo observación.

Tras esta acción, jugadores de ambos equipos manifestaron preocupación y varios llevaron rodilla al suelo, mientras los médicos lo atendieron durante varios minutos antes de trasladarlo a la camilla. 

Reed ya se había perdido 10 partidos durante la temporada anterior por una fractura de clavícula y este caso podría dejarlo fuera durante un buen rato. 

Jayden Reed, jugador de los Packers
Jayden Reed, jugador de los Packers

Zach Bako-Bewele también se fue en camilla 

El tackle derecho de los Packers, Zach Bako-Bewele, también salió del juego en camilla en la siguiente jugada por una lesión en el pierna derecha, por lo cual se retiró con una férula.

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Sergio Ramírez es periodista egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Le apasiona el mundo de la Fórmula 1 y el automovilismo. Ha trabajado en Diario Estadio, La Razón de México,...

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