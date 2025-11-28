12 casos y más de 50 mil carpetas pendientes que la FGR de Gertz Manero no resolvió

Lo que necesitas saber: 12 casos importantes y más de 50 mil averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación sin resolver es el "legado" de Gertz Manero en la FGR.

Con la noticia de la salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR, entre otras cosas, queda recordar los casos importantísimos que esta Fiscalía no resolvió y continúan pendientes después de muchos años, como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, por ejemplo.

Así que por aquí armamos una lista de los casos que la FGR con Alejandro Gertz Manero en la dirección no resolvió.

Foto: Getty Images.

12 casos que la FGR de Gertz Manero no resolvió

1. Emilio Lozoya

¿Qué pasó con el caso del exdirector de Pemex —durante el gobierno de EPN— Emilio Lozoya? La verdad, nada.

Aunque sobre Emilio Lozoya hay dos investigaciones pendientes (Odebrecht y Agronitrogenados) ninguna de las dos ha avanzado.

Emilio Lozoya fue detenido y extraditado de España a México en 2020 por casos de corrupción como la compra-venta a sobrecosto de la empresa Agronitrogenados —que más bien era una planta chatarra— de Pemex a Altos Hornos de México.

Foto: Getty Images.

Y que supuestamente fue para reactivar la industria de los fertilizantes, pero Lozoya es acusado de recibir moches para que Pemex comprara esta planta chatarra.

En fin, Lozoya sigue desde su casa —porque está en prisión domiciliaria— los casos de Agronitrogenados y Odebrecht.

2. Odebrecht

Nos seguimos con Odebrecht, el caso de corrupción que pudo —pero no lo fue— ser investigado en los gobiernos de Felipe Calderón y EPN.

La empresa de construcción brasileña Odebrecht es señalada por presuntamente sobornar a funcionarios mexas entre 2006 y 2011 por un monto total de 9.2 millones de dólares.

La cuestión de los sobornos no quedó allí y presuntamente se trasladaron a Emilio Lozoya para que esta empresa fuera beneficiada por Pemex en la entrega de contratos.

Foto: Getty Images.

Además de, presuntamente, dar dinero para la campaña de Enrique Peña Nieto de las elecciones de 2012 o la supuesta compra de votos para que el Congreso mexa aprobara las reformas estructurales de EPN.

Ejecutivos de Odebrecht admitieron en una corte federal de Estados Unidos haber sobornado a funcionarios de México entre 2010 y 2014.

Y si bien la FGR investiga el caso, sólo han avanzado tres procesos penales de 7 y del caso específico de Emilio Lozoya, ni se diga.

3. La Estafa Maestra

La Estafa Maestra es también un caso que toca a 3 sexenios: el de EPN cuando se llevó a cabo y no fue investigado. El de AMLO que con la FGR de Alejandro Gertz Manero se presentaron acusaciones oficiales y el de Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, durante todos estos años poco ha pasado. En 2020 un juez ordenó la detención de 11 personas por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.

Entre las personas investigadas estaba la exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles —en el gobierno de Enrique Peña Nieto—, quien al final consiguió que le reconocieran sólo una sanción administrativa.

Foto: @Rosario_Robles_

Hasta el momento no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones de pesos de 7 mil 670 millones firmados en contratos ilegales entre 11 dependencias del gobierno y más 186 empresas.

Con trabajo y la FGR reformularía algunas acusaciones contra exfuncionarios relacionados con la Estafa Maestra, de acuerdo con El Sol de México.

3. Ayotzinapa

Han pasado 11 años desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

Foto: Getty Images.

Actualmente, se desconoce el paradero de los normalistas. Aunque hay exfuncionarios detenidos y soldados investigados, no hay sentencias y si bien durante el gobierno de AMLO se reconoció que se trató de un crimen de Estado, la FGR sigue sin proporcionar información sobre los autores intelectuales ni una versión concreta de las causas.

4. Pegasus

En 2017 el New York Times reveló que el gobierno de EPN espiaba a periodistas y activistas por los derechos humanos con Pegasus, un malware diseñado para infiltrarse en los teléfonos celulares, diseñado supuestamente para combatir el terrorismo o la delincuencia.

Desde ese año hasta 2025 sólo hay un proceso penal, peeeeeero ninguna sentencia.

Foto: R3D.

Con EPN —al igual que en el caso de Ayotzinapa— la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) llevó a cabo investigaciones irregulares. Luego, llegó la FGR y las cosas no cambiaron.

(De hecho, las relaciones entre el Ejército y la empresa distribuidora de Pegasus siguieron en el gobierno de AMLO e incluso el contrato pactado durante el gobierno de EPN).

5. Debanhi Escobar

El caso del feminicidio de Debanhi Escobar sigue sin ser resuelto, pese a que en las investigaciones han participado la Fiscalía de Nuevo León y la FGR, que atrajo el caso ante las irregularidades denunciadas por la familia de la estudiante.

En septiembre de 2022 la FGR atrajo el caso, pero después de 3 años, la investigación se ha estancado.

La intervención es en memoria de Debanhi Escobar y otras víctimas de feminicidio en México. Foto: Cortesía

No hay sentencias y, de entre las cosas preocupantes, la familia Escobar ha denunciado que el caso todavía no se tipifica como feminicidio de manera oficial.

6. Segalmex

Más de 150 denuncias pero ninguna sentencia. El caso de Segalmex sigue sin ser resuelto.

Si bien el gobierno de AMLO reconoció que se trató de un caso de corrupción —del desvío de más de 12 mil millones de pesos, de acuerdo con MCCI—, la FGR no ha aportado información de los avances, los responsables y a dónde fue a parar todo ese dinero.

Foto: @MXvsCORRUPCION

Segalmex (Seguridad Alimentaria Mexicana) fue creado en el gobierno de AMLO pero esta institución se usó para coordinar una red de desvío de dinero público mediante la simulación de compras, adjudicaciones irregulares y empresas fantasmas.

7. Huachicol Fiscal

En el gobierno de Claudia Sheinbaum se destapó otra red de corrupción orquestada desde las aduanas y las fuerzas armadas mexas como la Marina.

El contrabando de combustible de México a Estados Unidos y viceversa mediante la evasión de impuestos —el truco era declarar la gasolina o el diésel como si fueran otros productos, como aditivos.

Foto: Getty Images.

Sobre el avance de las investigaciones, la FGR tiene ante sí más de cien denuncias y ha obtenido la vinculación a proceso de 14 personas detenidas.

8. Teuchitlán

A inicios de marzo de 2025, familias buscadoras de personas desaparecidas encontraron un campo de entrenamiento y presunto exterminio en el rancho Izazaga en Teuchitlán.

La FGR atrajo el caso y asumió la investigación en medio de omisiones e irregularidades ante el funcionamiento de este campo. ¿Los avances?

Foto: Fiscalía de Jalisco.

Alejandro Gertz Manero fue cuestionado por las mismas familias buscadoras de obstruir su participación en la identificación y reconocimiento de indicios o de plano del mal manejo de las pruebas en este campo.

En medio de esos señalamientos, los avances quedaron en la detención de expolicías y de José Murguía, alcalde de Teuchitlán, por presunta delincuencia organizada y omisiones.

9. El asesinato de Melesio Cuén

A más de un año del asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y ex presidente municipal de Culiacán, Héctor Melesio Cuén, la FGR no ha identificado a los autores o al autor material ni intelectual.

La carpeta de investigación sigue abierta. Y falta conocer qué sucedió con la versión de la Fiscalía de Sinaloa que aseguró que Cuén había sido asesinado en un intento de robo en una gasolinera.

Héctor Cuén padre e hijo /Foto: Facebook/hectormelesio.cuendiaz

Hasta que una carta de Ismael “Mayo” Zambada denunció que el exalcalde había sido asesinado el mismo día que él fue secuestrado y enviado a Estados Unidos presuntamente por el hijo del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López.

10. La extradición del Mayo Zambada

Seguimos con el caso de uno de los líderes del cártel de Sinaloa, el Mayo Zambada.

Zambada fue detenido en julio de 2024 en Estados Unidos después de caer en una emboscada o trampa, según el mismo capo denunció, presuntamente armada por Joaquín Guzmán López.

Foto: REUTERS/Jane Rosenberg // El juicio contra Ismael El Mayo Zambada.

El asunto es que Zambada pidió regresar a México. Acá la FGR informó que hay tres órdenes de detención vigentes en su contra y justo por esa razón buscan que Estados Unidos extradite al capo. Pero de esas solicitudes tampoco hay avances.

11. El caso Querubines

Se trata del desvío de 2 mil 950 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de EPN.

En este caso se acusa a Víctor Manuel N y a la conocida conductora de televisión Inés N junto con otras 5 personas por la simulación de operaciones que terminó en el desvío de recursos en Segob.

La investigación tiene desde 2019 y se ha quedado estancada hasta la detención de Víctor Manuel N en Miami y la solicitud de extradición, así como el arresto de 3 de las personas acusadas.

12. Hernán Bermúdez y la Barredora

El caso de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad en Tabasco en el gobierno del hoy senador Adán Augusto López, también lo tomó la FGR.

Foto: tabasco.gob.mx

Aunque las únicas actualizaciones sobre las actividades ilícitas del líder de La Barredora llegaron hasta el verano de 2025 y nada más.

Más de 50 mil carpetas de investigación pendientes

La gestión de Alejandro Gertz Manero, nombrado fiscal General por AMLO y elegido por el Senado en 2019, deja más de 50 mil carpetas de investigación, averiguaciones previas e investigaciones pendientes.

Se trata de 53 mil 604 casos pendientes, de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2024 del INEGI.

Foto: inegi.org.mx.

Y este dato sólo muestra la compleja situación del trabajo de la misma FGR, entre denuncias públicas por ser parte de la gran bronca de impunidad en el sistema de justicia mexicano.