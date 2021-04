“Hay que sancionar”: AMLO condena caso de diputado de Morena acusado de abuso sexual

Si bien el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados primero dijo que no buscarían el desafuero de Saúl Benjamín Huerta, acusado de abusar sexualmente de un menor de edad; desde la Secretaría General del partido ya se considera el posible desafuero del diputado, cuyo caso llegó hasta la mañanera de este 23 de abril, donde AMLO fue cuestionado.

Porque aunque se trate de un asunto que debe atender la Cámara de Diputados, Morena y la Fiscalía, una reportera consideró de interés la opinión de AMLO.

Ante el caso del diputado federal de Morena, Saúl Benjamín Huerta, quien está acusado de abuso sexual contra un joven de 15 años, @lopezobrador_ condenó “cualquier abuso sexual, abuso en contra de la dignidad de las personas, crímenes de odio y feminicidios”. pic.twitter.com/jqfJMWYpjT

— El Financiero TV (@ElFinancieroTv) April 23, 2021

“Yo como presidente de la República condeno cualquier abuso sexual, abuso en contra de la dignidad de las personas, crímenes de odio, feminicidios, de quien sea”, expresó Andrés Manuel López Obrador para después recordar que estos casos deben ser sancionados.

AMLO codena el caso de presunto abuso sexual cometido por el diputado de Morena, Saúl Huerta

“Siempre he dicho que junto a la corrupción o de la mano de la corrupción se dejó caminar a la impunidad y desde que tomé posesión dije que no iba a haber impunidad para nadie (…) el que comete un delito tiene que ser castigado porque no somos iguales, no vamos a encubrir, hay que sancionar, castigar a los responsables de cualquier delito”.

Tras esta declaración de AMLO, la reportera agregó: “Que no se escude en el fuero”, ya que la familia del adolescente ya está en la denuncia y la cuestión es ver qué sucederá con el fuero del diputado de Morena —que usó este recurso para poder librar la detención y presentación en el MP (Ministerio Público).

“Los afectados tienen que presentar denuncias y ya no es la procuraduría de antes, ya no es la mafia del poder la que tiene a su cargo el gobierno, no somos iguales, tonses, que se actué”.

El caso

Este caso fue denunciado el pasado 21 de abril, cuando un adolescente se reunió con el diputado de Morena —que ya no buscará la reelección.

Se trataba de una reunión de trabajo. Sin embargo, el adolescente denunció al funcionario ante el gerente del hotel donde fue la cita, la SSC CDMX (Secretaría de Seguridad Ciudadana) detuvo al diputado. Pero, al final, salió el libertad por el fuero.

Después, el colmo de este caso fue la declaración del coordinador de la bancada de diputados en Morena, Ignacio Mier, quien afirmó que no buscarían el desafuero de Huerta porque… el presunto abuso no sucedió cuando él estaba en funciones.

“Lo hizo en su vida personal”, dijo.

Esta declaración causó la indignación no sólo de algunas compañeras en el partido, sino de la gente en general.

La noche de ayer (22 de abril), la secretaria General de Morena Citlalli Hernández aseguró que estarán al tanto de los avances en la Fiscalía General de Justicia de CDMX y de un posible desafuero en contra de Saúl Huerta.