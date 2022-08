Aunque ya la Fiscalía retiró el llamado y dijo que siempre mejor no, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dice que cómo chin$%&dos no: va a rendir su declaración para el caso de su hermano, Pío López.

Por escrito, pero a fin de cuentas declarará…

En la mañanera de ayer, 25 de agosto, AMLO aclaró que si bien no acudirá a un juzgado a rendir su declaración, sí lo hará a petición de la defensa de su hermano. Esto con respecto al caso que Pío López tiene en contra por delitos electorales, luego de haber sido cachado recibiendo dinero de parte del exfuncionario federal, David León.

“Pues no acudir, pero sí enviar un texto. No tengo nada yo de que avergonzarme, no hay ningún problema. Y deberían de entregar toda la información al INE, a esa institución tan respetable”, señaló AMLO medio encabr%&/(nado, evidenciando que el tema de Pío López sí lo calienta.

“Que se entregue todo, todo. ¿Qué puede suceder? Nada, más que la politiquería, las ocho columnas en Reforma, y no pasa nada”, agregó.

Recordemos que, luego que la Fiscalía decidió no dar carpetazo al caso Pío López, la defensa de éste pidió llamar a declarar al presidente. Aunque parecía que AMLO se iba a presentar, a la mera hora la fiscalía se desistió, señalando que, por su estatus de mandatario de la República, López Obrador no podía ser llamado.

Foto: Presidencia.

Lo anterior fue corregido por la defensa de Pío López, indicando que, efectivamente, el presidente no puede presentarse en los juzgados, pero eso no lo evade de rendir declaración… rendir declaración por escrito, que es como AMLO ya dijo que lo hará.

De acuerdo con la defensa de Pío López, el presidente tiene conocimiento del origen y destino del dinero que su cliente muy misteriosamente recibió de manos de David León. Por este hecho se acusan crímenes electorales, ya que, supuestamente, el varo fue a dar a las campañas de Morena.

Foto: Cuartoscuro

¿Y sí sabe? “Eso en su momento lo pondría yo en la carta. No tengo nada de qué avergonzarme”, adelantó AMLO. “¿Se puede adelantar que sabe de este tema, presidente?”, preguntó un reportero en la mañanera. “Si tú lo pones así, ponlo así”, respondió AMLO visiblemente molesto.

Ya para acabar con el tema, el presidente señaló que lo único que sabe del caso de su hermano, es lo que en medios se dice. Y ya. En otras palabras: “Yo sé lo que usted sabe exactamente, eso es lo único que sé, y lo que sé es que yo no soy corrupto”.