“Pues no sabrá leer…”: Así defendió AMLO a Elizabeth Vilchis, de quien es quién en las mentiras

¡No me defiendas, compadre! Pudo haber pensado Elizabeth Vilchis luego de que AMLO salió al tiro para defender su trabajo en la sección mañanera de ‘Quien es quién en las mentiras de la semana’. ¿Y eso?

Aaaah, pues es que en esta ocasión AMLO y Vilchis analizaron el tuitazo que publicó Felipe Calderón sobre el supuesto simulador en el recorrido que el presidente y sus muchachos hicieron en los rumbos del Aeropuerto de Santa Lucía —por ACÁ pueden recordar toda la sopa.

Y con toda la sinceridad del mundo, AMLO defendió a la licenciada en Antropología Social, quien aunque no sepa leer, pos es honesta, según.

“Pues no sabrá leer…”: Así defendió AMLO a Elizabeth Vilchis

“¿Usted cree que nos quedamos en la época de los montajes? (…) Pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras, no es mentirosa”.

Así AMLO tras leer el tuit de Felipe Calderón, quien además de acusar al gobierno Federal de fake news —por aquello de que el presidente y su camada estaban en un simulador— exigió a Vilchis que pusiera este caso en su sección.

Sólo que se refirió a ella como la “señorita esa que no sabe leer” —qué “elegante” el expresidente— y tan tan.

Más tarde el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, salió a explicar que AMLO y su gabinete no estaban en un simulador, sino que iban en un vagón de supervisión que hizo un recorrido sobre las vías del tren de carga, cerca del Aeropuerto de Santa Lucía.

Obvio que este tuitazo —y otros más— llegó a la mañanera de este 8 de diciembre, allá en Nayarit. Ahí, Elizabeth Vilchis mostró el caso y el video del recorrido.

Luego, AMLO salió a defender a Vilchis —autora de la célebre frase “No es mentira, pero no es verdad”—, pidiendo a la oposición que no se manche, que no sea lapidaria ni injusta con la información.

Acá les dejamos el video de la defensa: