¿Alguien puede enlistar los casos de corrupción en los que han caído funcionarios de la 4T? AMLO dice que no se acuerda (o no se quiere acordar)… así que nomás está el desfalco a SEGALMEX y ya.

En la mañanera de hoy, 29 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que el proyecto de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) fue desfalcado de manera escandalosa. Sin embargo, aclaró que sólo ese caso se le puede reprochar su gobierno.

Funcionarios habrían desfalcado SEGALMEX / FOTO: ANDRÉS YAÑEZ /CUARTOSCURO.COM

“Es un hecho muy lamentable, es el caso de corrupción más escandaloso y considero que el único que hemos enfrentado durante nuestro gobierno”, presumió AMLO. “Y me dolió porque se trata de un sistema que creamos para establecer los precios de garantía”.

¿SEGALMEX al nivel de “La estafa maestra”? No… fue peor

Lo que AMLO no dijo en su show es que el caso SEGALMEX (en el cual sigue defendiendo a su director, Ignacio Ovalle) bien podría ser la versión repetida y aumentada de “La estafa maestra” de su sexenio… y no sólo por la forma en que se orquestó, sino por el billetote que se robaron los funcionarios involucrados.

Como se los contamos en el simpático artículo “Caso Segalmex y el desvío millonario de dinero público: ¿Quién es Ignacio Ovalle?”, el mencionado asunto implicó el desvío de más de 20 mil millones de pesos… mientras que con “La estafa maestra” se robó “poquito”: 7 mil millones.

Foto: Cuartoscuro

Pese a que el caso SEGALMEX equivale casi a tres “estafas maestras”, AMLO dice que el asunto no manchará a su gobierno… el cual, según, se ha caracterizado por un amplio combate a la corrupción.

“No habrá año de Hidalgo”, promete AMLO

Luego de evidentemente tratar de minimizar semejante robo de un programa creado en su sexenio, AMLO remató el asunto comentando que ya le advirtió a los funcionarios de su gobierno que ya no roben más… digo, que no cometan excesos y otros actos de corrupción.

“En el argot de la corrupción, se hablaba del “Año de Hidalgo” con un complemento que no puedo decir aquí y se dedicaban a saquear, a robar. Entonces no hay “Año de Hidalgo”, prometió el presidente… no, pues con los 20 mil millones que ya se chin$%&/ron de SEGALMEX, ¿ ya qué más se pueden llevar?