Lo que necesitas saber: Como parte de los trabajos de reconstrucción para el Mundial, este fin de semana la Línea 2 funcionará en dos circuitos.

Se viene un caos más para el metro de la capital del país, pues para este primer fin de semana de mayo la Línea 2 funcionará en dos tramos, de Taxqueña a Xola y de Pino Suárez a Cuatro Caminos, como parte de los trabajos de reconstrucción rumbo a la fiesta grande del futbol.

Pero eso no es todo, también a partir del jueves 30 de abril a partir de las 22:00 hrs hasta nuevo aviso, permanecerán cerradas las estaciones de Natívitas y Portales.

Foto: Metrocdmx (Facebook)

¿Por qué habrá dos tramos para el primer fin de semana de mayo?

Las autoridades de la “limusina naranja” acaban de informar por medio de un tuit que como parte de los trabajos de reconstrucción para el Mundial de futbol, el viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo, la Línea 2 funcionará en dos circuitos: Taxqueña a Xola y de Pino Suárez a Cuatro Caminos; durante el siguiente horario de servicio.

Viernes de 7:00 a 24:00 hrs, sábado de 6:00 a 24:00 hrs, y domingo de 7:00 a 24:00 hrs.

Durante esas fechas las estaciones de San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto permanecerán cerradas sin paso de trenes y mientras eso sucede el tramo de Xola a Pino Suárez, será cubierto por el RTP de apoyo.

Por otro lado…

Desde las 22:00 hrs del jueves 30 de abril, las estaciones de Portales y Natívitas, permanecerán cerradas, esto con el propósito de realizar trabajos de rehabilitación en andenes de arribo de trenes.

Por lo tanto, desde ese día hasta nuevo aviso, en estas dos estaciones no habrá ascenso ni descenso de pasajeros.

Una vez más…

Una vez más el STC Metro pide de su comprensión al público por estas modificaciones y que una vez más tengamos paciencia para las mejoras del metro