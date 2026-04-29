Lo que necesitas saber: El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Rubén Rocha de narcotráfico.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, ya respondió a las acusaciones de Estados Unidos y rechazó “categóricamente y absolutamente” las imputaciones formuladas en su contra por parte de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York.

En un tuit compartido por parte de Rocha expresó “Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra…, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno”, afirmó en sus redes sociales.

Foto: @rochamoya_

También respondió: “Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa.”

Y por último mandó un mensaje a todos los sinaloenses, para que con todo el valor y dignidad que los caracteriza, van a demostrar la falta de sustento de esta mentira.

¿De qué acusa Estados Unidos a Rubén Rocha?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y a otros nueve funcionarios de narcotráfico.

“Se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos. El caso está asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla”, se lee en el documento.

También se le señala que ahora e incluso antes de ser gobernador, Rocha habría asistido a reuniones con el narco en donde les prometió protegerlos mientras distribuían la droga en Estados Unidos.

Senador Enrique Inzunza también responde

Aparte de acusar a Rubén Rocha, también hay una lista de 9 culpados en la que se encuentra el nombre del senador Enrique Inzuza, el cual también ya respondió por medio de sus redes sociales.

Al principio del texto, menciona que un día anterior a la acusación, él defendió en el Senado el principio de soberanía nacional con motivo de la ilegal actuación de agentes del gobierno de Estados Unidos en territorio nacional y que un día después sale a la luz una investigación en su contra.

“En nombre propio, de mi familia y de mi pueblo, rechazo esa infamia“, comentó el senador de Morena.

Inzunza, al igual que Rocha, menciona en su texto que este no es solo un ataque en contra suya, sino también a la 4T y a los valores y principios que tenemos como mexicanos.

Por último, menciono que este es un ataque al partido político que él representa y una ofensa a su máximo referente político, al expresidente Andrés Manuel López Obrador