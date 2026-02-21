Lo que necesitas saber: Solo falta que se diseñen chido los lineamientos y protocolos para permitir el acceso a mascotas en el Congreso y Módulos de Atención Ciudadana

Los animales de compañía o mascotas pronto podrán entrar al Congreso de la Ciudad de México. El Pleno Legislativo ya aprobó la propuesta, ahora solo falta que se establezcan los lineamientos para regular chido el asunto.

Animales de compañía podrán entrar al Congreso de CDMX

La propuesta vino del diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, de Morena. Indicó que la Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y deben recibir trato digno y respetuoso, pero aún así, en las políticas internas del Congreso no los admiten.

“Actualmente, los edificios del Congreso y los módulos legislativos no cuentan con lineamientos que permitan el acceso regulado de animales de compañía, lo que genera discrecionalidad e incongruencia institucional”.

¿Qué falta para que las mascotas entren al Congreso de CDMX?

Para ser más precisos, lo que se aprobó fue la propuesta de que el Oficial Mayor del Congreso analice y diseñe los lineamientos y protocolos para regular el acceso de animales de compañía, tanto a las instalaciones del Congreso como a los Módulos de Atención Ciudadana de todas y todos los diputados de la capital.

“Al ponerse en marcha los lineamientos, los seres sintientes tendrán acceso a los cuatro inmuebles que integran el Congreso Capitalino y los 66 Módulos Legislativos de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y Apoyo para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia“, confirma la institución en el boletín publicado este 21 de febrero.

Así que sí, pronto tendremos un Congreso pet friendly en la Ciudad de México. No obstante, en redes sociales ya comenzaron a soltarse comentarios negativos al respecto porque dicen que hay temas más importantes que atender, y en efecto, pero cabe mencionar que esto no fue lo único que se discutió y aprobó este sábado.

También se argumenta que no es algo así que tú digas súper necesario, pues acusan un posible intento de dar una imagen amigable, y no es algo tan trascendental. Sólo nos queda preguntar: ¿Tú qué opinas, buena noticia o un intento del Congreso por quedar bien?