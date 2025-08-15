Lo que necesitas saber: Depués de un mes de búsqueda, la Fiscalía confirmó que arrestaron a Lord Pádel así como a toda su familia por el intento de homicidio.

Sabemos que el internet mexicano regresó a un extraño momento de Lores o Ladies que se pasan de tueste, pero normalmente —a menos que el caso sea demasiado mediático—, las autoridades están acostumbradas a hacerse de la vista gorda. Para sorpresa de muchos, esa no es la situación del escándalo de Lord Pádel, que acaba de ser arrestado.

Arrestan a Lord Pádel, un mes después del video viral // Foto: Captura de pantalla

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, el hombre —en compañía de su familia y su socio, quienes también participaron en la golpiza— fueron detenido en el Aeropuerto de Cancún.

Arrestan a Lord Pádel y a su familia, acusados de intento de homicidio

En un breve comunicado, la Fiscalía del Estado de México informó que arrestaron al hombre conocido como Lord Pádel, así como su esposa, su hijo y el socio de sus empresas deportivas. Fueron identificados como Alejandro Germán “N”, Othon “N”, Karla Alejandra “N” y Germán “N”.

Uno de los asuntos más importantes es que son acusados de tentativa de homicidio.

Si necesitan un poco de contexto. Lord Pádel se dio a conocer en México por una golpiza multitudinaria contra un hombre que quedó grabada en un video viral. En los golpes participó también su familia mientras —soltando las raquetas a medio partido de pádel— amenazaban a su víctima: “Te voy a matar”.

Aquella golpiza sucedió el pasado 19 de julio en un club de Atizapán.

¿Intentaban darse a la fuga?

En los últimos días, varios reportes periodísticos aseguraban que Lord Pádel y su familia intentaban darse a la fuga. Según los reportes, habían abandonado su casa en el Estado de México para salir del país frente a las acusaciones penales.

La golpiza viral en Atizapán // Foto: Captura de pantalla

Aunque no se pronunciaron respecto a sus planes, existe un detalle interesante.

La Fiscalía del Estado de México confirmó que fueron arrestados en el Aeropuerto de Cancún, en una acción conjunta en la que también participó la Interpol.