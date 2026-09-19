Lo que necesitas saber: El PRI ya condenó los hechos y exigió a las autoridades esclarecer el caso y castigar a los responsables.

La noche del 18 de septiembre en Tetecala, Morelos, comenzó un ataque armado en el que falleció Zenón Juárez Hernández, dirigente municipal del PRI, junto a uno de sus acompañantes.

Esto ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle Abasolo, en la colonia Centro de Tetecala y, de acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados ingresaron al lugar donde se encontraban y dispararon contra las personas que estaban ahí.

Su acompañante perdió la vida en el lugar, mientras Zenón resultó herido y rápidamente recibió atención médica en el Hospital General de Tetecala “Dr. Rodolfo Becerril de la Paz”. Lamentablemente, Zenón murió debido a la gravedad de las heridas.

Ante esta situación, el PRI ya condenó los hechos y exigió a las autoridades esclarecer el caso y castigar a los responsables.

Por su parte, la Fiscalía del Estado de Morelos informó este 19 de septiembre que agotará todas las líneas de investigación y reiteró que continúa con las investigaciones para identificar a los responsables.

Foto: Captura de pantalla Fiscalía de Morelos

Por ahora, queda esperar a que las autoridades avancen con las investigaciones para conocer qué ocurrió y encontrar a las personas responsables de este asesinato.