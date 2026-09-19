El Segundo Simulacro Nacional 2026 se realizó este sábado 19 de septiembre en la Ciudad de México. Sin embargo, el ejercicio dejó dos incidentes que requirieron atención médica.4

Lo que necesitas saber: Durante el ejercicio, alrededor de 7 millones 889 mil 435 personas participaron en el Segundo Simulacro Nacional, de acuerdo con las autoridades capitalinas.

El Segundo Simulacro Nacional 2026 se realizó este sábado 19 de septiembre en la Ciudad de México. Sin embargo, el ejercicio dejó dos incidentes que requirieron atención médica.

Durante una conferencia de prensa, la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann, informó que una persona de aproximadamente 80 años presentó un aparente infarto.

Foto: Crisanta Espinosa-Cuartoscuro.

Los servicios de emergencia atendieron a la persona y posteriormente la trasladaron a un hospital privado para recibir atención médica.

En otro incidente, una persona cayó de una escalera mientras participaba en las actividades relacionadas con el simulacro.

Los servicios de salud de la Ciudad de México también atendieron a esta persona en el lugar, informó la secretaria de Salud.

¿Y los altavoces de la CDMX?

Durante el ejercicio, alrededor de 7 millones 889 mil 435 personas participaron en el Segundo Simulacro Nacional, de acuerdo con las autoridades capitalinas.

El coordinador del C5, Salvador Guerrero Chiprés, informó que la Ciudad de México cuenta con 28 mil 287 altavoces distribuidos en 14 mil 156 sitios.

De ese total, 27 mil 984 altavoces funcionaron correctamente durante el simulacro, lo que representa una efectividad de 98.93%.

Las autoridades también señalaron que todas las alcaldías registraron porcentajes superiores al 98% de funcionamiento.

El ejercicio comenzó a las 12:00 horas de este sábado y buscó reforzar la preparación de la población ante un posible sismo.