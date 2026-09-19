Durante la noche del viernes 18 de septiembre fue atacada a balazos la vivienda de la poeta muxe, Elvis Guerra, persona que vistió a la presidenta Sheinbaum para el Grito de Independencia.

Lo que necesitas saber: La Fiscalía de Oaxaca mantiene un despliegue operativo junto con el Gabinete de Seguridad y continúan los trabajos ministeriales para dar con su paradero y realizar su captura.

Durante la noche del viernes 18 de septiembre, dos sujetos atacaron a balazos la casa de la diseñadora juchiteca Elvis Guerra, joven zapoteca creadora de la prenda que utilizó la presidenta Sheinbaum para dar el Grito de Independencia.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, el atentado fue en el Callejón Enrique Jiménez de la Novena Sección, en el municipio de Juchitán de Zaragoza en Oaxaca.

Luego de recibir el reporte, las autoridades desplegaron un equipo para inspeccionar y procesar el lugar; así aseguraron 3 elementos balísticos que ya integraron a la carpeta de investigación.

Foto: Gobierno de México.

Además, de acuerdo con las denuncias y las investigaciones ministeriales que se encuentran a cargo de la Vicefiscalía Regional del Istmo, se logró establecer como primera línea de investigación que el ataque se debe a un caso de extorsión en contra de la diseñadora textil.

Por otro lado, la Fiscalía informó que, gracias a las imágenes obtenidas durante los primeros trabajos ministeriales y a las labores de inteligencia, se ha podido identificar a los agresores que dispararon contra la vivienda; se trata de un hombre y una mujer que viajaban a bordo de una motocicleta.

Luego de la identificación de los sujetos, la Fiscalía de Oaxaca mantiene un despliegue operativo junto con el Gabinete de Seguridad y continúan los trabajos ministeriales para dar con su paradero y realizar su captura.

Por último, la Fiscalía de Oaxaca ya brindó el acompañamiento integral a las víctimas directas de los hechos, garantizando su seguridad mientras se fortalecen las investigaciones para ejecutar las acciones penales correspondientes y llevar a los agresores ante la justicia.