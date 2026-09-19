Muere Fortunata, la jirafa más viejita del Zoológico de Chapultepec

La SEDEMA ha confirmado la muerte de Fortunata, la jirafa más longeva que ha tenido el Zoológico de Chapultepec; falleció a los 36 años y 5 meses de edad.

Lo que necesitas saber: La SEDEMA compartió que la jirafa Fortunata dejó una gran herencia, pues fue madre de al menos 10 crías y abuela de varias generaciones, lo que deja un importante legado para la conservación de su especie

El Zoológico de Chapultepec está de luto, pues la SEDEMA ha confirmado el triste fallecimiento de Fortunara, la jirafa más longeva que tenían.

Fortunata llegó a la edad de 36 años y 5 meses, convirtiéndose así en la jirafa más viejita de todo el Zoológico de Chapu, así como también en las más longevas del mundo.

Foto: @SEDEMA_CDMX

La SEDEMA compartió que la jirafa Fortunata dejó una gran herencia, pues fue madre de al menos 10 crías y abuela de varias generaciones, lo que deja un importante legado para la conservación de su especie; gracias, Fortunata, el mundo te debe mucho.

El hecho de que Fortunata haya llegado a la edad de 36 años representa un logro del cuidado profesional médico veterinario, nutricional y zootécnico que recibió durante más de 3 décadas.

Por otro lado, la SEDEMA agradeció a todas las personas que acompañaron y cuidaron a lo largo de su vida.

Gracias, Fortunata, por el gran legado que dejaste.