Francesco Farioli, entrenador del Porto, confesó que hubiera preferido quedarse a trabajar con Santiago Giménez en lugar de dejarlo ir a la Fecha FIFA.

Lo que necesitas saber: Santi Giménez llegó al Porto a finales de agosto cedido por el AC Milan.

Les traemos chismecito. Resulta que en el Porto no estuvieron muy contentos con la convocatoria de Santi Giménez a la Selección Mexicana. Y ojo, no porque no crean que no lo merece; al contrario, parece que los aires de Portugal le están sentando bien al ‘Bebote’, quien de a poco va recuperando su nivel.

El problema para Francesco Farioli, entrenador del Porto, es que van a perder a Santi durante varios días, tiempo en el que les hubiera gustado trabajar más su adaptación.

Fotografía @FCPorto vía X

¿Qué dijo el entrenador de Santi Giménez sobre su convocatoria?

Francesco Farioli lamentó un poco tener que dejar ir a Santi Giménez a la próxima Fecha FIFA con la Selección Mexicana. En sus planes estaba trabajar con él para ayudarlo a recuperar el ritmo.

Sin embargo, aseguró que estará en contacto directo con Santi para monitorear su estado físico y evaluar que todo vaya bien durante su convocatoria.

“Nos hubiera gustado contar con él en las próximas semanas, pero estaremos en contacto directo para aprovechar al máximo su tiempo fuera del club”.

Santiago Giménez con la Selección Mexicana / Fotografía @miseleccionmx

Eso sí, Farioli pidió que sus declaraciones no se tomen como una ‘pedrada’ a Rafa Márquez ni a la Selección Mexicana. La situación es sencilla: quiere tener a sus jugadores concentrados para cumplir los objetivos del Porto y perder tiempo con ellos; también retrasa el trabajo a nivel colectivo.

“Tenemos que respetar las convocatorias de la Selección Nacional. No podíamos hacer nada, así que ahora no es momento para generar polémica. No quiero titulares en periódicos ni en televisión, quiero reconocimiento para nuestro gran desempeño y nuestros jugadores“.

El caso de Santi no es la excepción; acaba de llegar al equipo, venía de no tener mucha actividad con el Milán, de recuperarse de una lesión que lo dejó fuera de las canchas muchos meses.

En fin, esperemos que Santi pueda sumar algunos minutos con la Selección Mexicana y también vaya recuperando esa confianza que ha perdido entre lesiones e inactividad.