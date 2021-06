¿Justicia divina? Asesinan al mayor cazador furtivo de rinocerontes en Sudáfrica

“El que a hierro mata, a hierro muere” es uno de los refranes más conocidos y también, uno de los más certeros. A veces sólo basta con conocer historias como la de Petros Sidney Mabuza para comprobar que la vida, tarde o temprano, se encargará de darnos todo lo que dimos al mundo. Tanto lo bueno como lo malo.

Y es que este hombre de 57 años, considerado como el cazador furtivo de rinocerontes más grande en Sudáfrica, murió asesinado a balazos el pasado 17 de junio durante un ataque directo. La noticia sobre Sidney Mabuza ha causado conmoción, ya que también se le conocía por reflejar la corrupción entre las autoridades de su país.

Medios locales indican que el día del ataque Petros Sidney Mabuza, también conocido como “Mr. Big” o “Mshengu”, se encontraba en su automóvil a las afueras de un complejo comercial en la localidad de Hazyview. Un video captado por cámaras de seguridad muestra el momento en el que un grupo de sujetos llega a bordo de un auto color negro y agreden a Sidney Mabuza.

De acuerdo con las autoridades, los sujetos dispararon –a plena luz del día– en 17 ocasiones contra el cazador que minutos después fue trasladado a un hospital por los servicios de emergencia. A pesar de los intentos de los paramédicos, el conocido cazador murió en el camino debido a las gravedad de las heridas.

