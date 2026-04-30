Lo que necesitas saber: El Ángel de la Independencia se alza a 36 metros de altura y se le ha tenido que añadir 14 escalones a su base debido a estos hundimientos.

La NASA e ISRO acaban de soltar información que pone los focos rojos en un viejo problema muy chilango: el hundimiento del suelo… pero ahora visto desde el espacio.

Resulta y resalta que el satélite NISAR logró mapear cómo se está moviendo el terreno en la Ciudad de México y no son muy buenas noticias que digamos.

Foto: Pexels

La CDMX se está hundiendo más rápido de lo que creíamos

De acuerdo con los datos, entre octubre del 2025 y enero del 2026 hubo zonas en donde el suelo se hundió 2 centímetros por mes, sí, por mes.

Aunque parezcan cambios chiquitos, el problema es cuando se acumulan con los años y terminan causando problemas como: grietas en la calle, daños en edificios, problemas en tuberías y por supuesto, afectaciones en el transporte como lo es el Metro.

¿Y por qué pasa esto?

El área metropolitana de la CDMX, donde habitan alrededor de 20 millones de personas, está construida en un acuífero, básicamente: se extrae muchísima agua del subsuelo, el suelo se compacta y pum, la ciudad se comienza a hundir.

Pero este problema no es reciente, pues un ingeniero documentó este problema por primera vez en 1925 y para las décadas de 1990 y 2000, algunas zonas se hundían alrededor de 35 centímetros por año.

Foto: @NASAEath

¿Y qué zonas son las más afectadas?

Las zonas de la religión que presentan un hundimiento superior a 2 centímetros mensuales se muestran de color azul; es parte del lago de Chalco, el Aeropuerto Benito Juárez y el emblemático Ángel de la Independencia.

Las áreas amarillas y rojas probablemente corresponden a señales de ruido residual que se espera que disminuya a medida que NISAR recopile más datos.

Un indicador muy visible del hundimiento es El Ángel de la Independencia, que se ubica en Paseo de la Reforma. Fue construido en 1910 para conmemorar los 100 años de la independencia de México.

Este gran monumento se alza a 36 metros de altura y se le han añadido 14 escalones a su base a medida que el terreno a su alrededor se hunde gradualmente.

Foto: plus.nasa.gov

¿Y qué es lo que hace especial al satélite Nisar?

El satélite Nisar no es cualquier aparato, pues puede medir cambios mínimos en la superficie, funciona de día, de noche con lluvia y nubes y detecta movimientos casi imperceptibles.

Y lo más importante, puede monitorear este tipo de cambios de forma constante, lo que ayuda a entender mejor qué está pasando y cómo prevenir desastres.