En marzo, el candidato titular a la alcaldía de Cuautla por la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos, Jesús Corona, fue víctima de un atentado. Sobrevivió. Desafortunadamente, ayer su suplente, Ricardo Arizmendi, no corrió con la misma fuerte y murió en el ataque en su contra.

Suplente del candidato no había pedido medidas de protección, dicen autoridades de Morelos

De acuerdo con los reportes, el candidato suplente a la alcaldía de Cuautla, Morelos, fue atacado a disparos mientras se encontraba al interior de su negocio, ubicado en el plaza 12 de octubre. En el ataque, una mujer resultó herida y fue trasladada a un hospital. Lamentablemente, falleció horas después.

El asesinato del candidato suplente fue confirmado por el gobierno de Morelos, en un comunicado de la llamada Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz. Y, pues nada, sólo se indicó que, además de condenar lo sucedido, se implementó un operativo para la detención de los presuntos responsables. Si eso llega a pasar, será a través del Mando Coordinado Policía Morelos.

Ricardo Arizmendi, candidato suplente a la alcaldía de Cuautla y el titular, Jesús Corona / Foto: Facebook/contigosi.2015

Así como ha pasado con las autoridades en el Estado de México, las de Morelos se lavaron un poquiiiiiiito las manos al señalar que, bueno, sí mataron al suplente del candidato a la alcaldía de Cuautla… pero pues es que éste no pidió protección. Con el clima de violencia política, qué iban a saber ellos.

No lo dijeron así, sino con la necesidad de señalar que “Arizmendi Reynoso no contaba con antecedentes de incidentes en materia de seguridad, ni solicitud de medidas de protección”.

Ricardo Arizmendi y Xóchitl Gálvez / Foto: Facebook/contigosi.2015

Aunque estamos a horas de concluir las campañas, las autoridades de Morelos solicitaron a los candidatos que disputan algún cargo en la entidad “denunciar ante las autoridades competentes cualquier suceso que consideren los ponga riesgo”.

“Su muerte no será en vano”, dice candidato titular a la alcaldía de Cuautla

En marzo pasado, el candidato titular a la alcaldía de Cuautla, Jesús Corona, fue víctima de un atentado. Salió ileso, gracias a que el vehículo en el que viajaba al momento del ataque estaba blindado.

Ricardo Arizmendi, candidato suplente a la alcaldía de Cuautla y el titular, Jesús Corona / Foto: Facebook

Según Corona, el ataque en su contra fue con la intención de bajarlo de la contienda electoral. Así que, en cuanto pudo, salió en video a advertir que no renunciaría a sus aspiraciones políticas. “No nos rajamos, vamos a entrarle. Ahora fui yo, pero todos los cuautlenses estamos viviendo esta situación”, señaló el candidato de la coalición que conforman el PRI, PAN y PRD.

Tras darse a conocer el asesinato de Arizmendi, el candidato reafirmó que no se bajará de la contienda, para que la muerte de su compañero no sea en vano. “Continuaremos luchando, porque los buenos somos más y estamos cansados de vivir lo que se nos acontece día a día. ¡Ya basta! Los ciudadanos Cuautlenses no queremos esto, queremos estar en una ciudad tranquila para nuestras familias”.

