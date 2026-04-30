Lo que necesitas saber: CDMX espera una derrama económica de mil 861 millones de pesos.

Las cuatro fechas de Taylor Swift en CDMX —en 2023— dejaron una derrama económica de mil 11 millones de pesos y todo parece indicar que los tres conciertos de BTS podrían superar esta cifra con mil 861 millones de melones.

No lo decimos nosotros, sino la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de CDMX —lo que, entre otras cosas, refuerza a Ciudad de México como un referente cultural a nivel mundial.

Foto: @bts_bighit

Y, la verdad, no es una sorpresa si revisamos los números del impacto de los conciertos de BTS en Corea del Sur, por ejemplo.

La derrama económica de los conciertos de BTS en México

Ya todo mundo sabe que los días 7, 9 y 10 de mayo BTS se presentará en el Estadio GNP Seguros. Y que seguramente asistirán ARMYS no sólo de CDMX, si no de toda la república y hasta de otros países.

Con este panorama, la Canaco estimó una derrama económica de mil 861 millones de pesos, pues tan sólo la venta de boletos alcanzaría los mil 529 millones.

Foto: @CANACOMexico

Los hoteles chilangos esperan ingresos por 294 millones 586 mil pesos y el consumo de alimentos y servicios podría generar alrededor de 37 millones 670 mil pesos.

La Canaco también estimó que el impacto se reflejará especialmente en las zonas cercanas a Ciudad Deportiva o zonas turísticas.

Los servicios de transporte —público y privado—, agencias de viajes, comercios y tienda de conveniencia.

Los conciertos de BTS en Corea del Sur

Si le echamos un ojo a la derrama económica que generan los conciertos de BTS en Corea del Sur nos hará aún más sentido la importancia del soft power —una estrategia de política exterior usada por distintos gobiernos para generar ciertos impactos ante otros países, ya sea para promover el turismo o influencia en el exterior.

Todo esto lo decimos a raíz de un análisis que hizo el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea del Sur —con el Instituto Coreano de Cultura y Turismo y la Organización Coreana de Turismo— sobre encuestas, el uso de tarjeta de crédito y datos de telefonía celular relacionados con los conciertos de BTS.

Foto: @bts_bighit

Y encontraron que los turistas extranjeros que se lanzaron al concierto que marcó el rencuentro de BTS del 21 de marzo en el distrito de Gwanghwamun, Seúl, prolongaron su estancia en la capital, que el promedio de los turistas en tan sólo el primer trimestre de 2026.

Además de que las ARMY de otros países gastaron alrededor de 42 mil pesos en una estancia de máximo 8 días.

A propósito de los conciertos, por acá les dejamos una buena lista sobre las giras con mayores ganancias en la historia, desde Taylor Swift con The Eras Tour (2023-2024) hasta Coldplay con Music of the Spheres World Tour (2022-23).