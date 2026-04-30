Lo que necesitas saber: El asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el haber sido gobernador por dedazo de AMLO son solo algunas de las polémicas en las que se ha visto involucrado.

Recientemente, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa desde 2021, fue acusado por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Pero como esta no es la primera polémica en la que se ve involucrado el mandatario, por acá te traemos un recuento de lo que se ha vivido durante su administración.

Facebook: Rubén Rocha Moya

El caso del asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa

Vamos a una de las polémica más fuertes de Rubén Rocha. El 25 de julio de 2024, el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, fue asesinado en Culiacán.

¿Qué tiene que ver el gobernador en el caso? En agosto de ese mismo año, Ismael “El Mayo” Zambada fue detenido por Estados Unidos tras un supuesto engaño de Joaquín Guzmán, pues le hizo creer que asistiría a una junta con el gobernador de Sinaloa.

En esta reunión también se vería con el exrector… de ahí su relación. Además, este relato tiraba la versión oficial de la Fiscalía de Sinaloa que indicaba que el exrector había sido asesinado en un intento de asalto.

Tras una serie de investigaciones de la FGR, se determinó que Héctor Melesio Cuén fue asesinado en el mismo lugar donde detuvieron a Ismael ‘El Mayo’ Zambada. Y donde supuestamente se vería con el gobernador.

Pero, pese a los señalamientos de su posible implicación en el caso, hasta el momento no existe una acusación judicial contra Rocha Moya por la muerte de Cuén.

Foto: @rochamoya_

Rubén Rocha confiesa que es gobernador por dedazo de AMLO

Algo que no sorprendió a muchos, pero sin duda hizo mucho ruido, fue que Rubén Rocha confesara que su candidatura para ser gobernador fue gracias a que AMLO lo decidió.

En 2025, el mismísimo gobernador declaró que Andrés Manuel López Obrador decidió que fuera el candidato debido a su larga amistad de muchos años. Aunque las encuestas querían lo contrario.

Así que sí, Rubén Rocha fue el candidato de Morena y por eso es gobernador de Sinaloa al día de hoy. Aunque su cinismo no solo se quedó ahí, sino que también dijo tiempo después que quizá se anda quedando corto al gobernar.

Foto: Rubén Rocha Moya (Facebook)

Ola de violencia en Sinaloa

Y hablando de su trabajo como gobernador, como ya te contábamos acá arriba, durante su administración, más específicamente en julio de 2024, fue detenido el Mayo Zambada.

Esto causó en Culiacán una escalada de violencia de una magnitud e intensidad que no se había visto antes, pues por más de 100 años ocurrieron enfrentamientos entre cárteles. Al menos, esa fue la historia oficial.

Foto: @azucenau

Rubén Rocha culpa a Mazatlán por alerta de viajes

En ese mismo año, las autoridades de Mazatlán pidieron a la población no salir debido a que se reportaron balaceras. En respuesta, el gobierno de Canadá emitió una alerta de viaje a sus ciudadanos.

Hasta ahí todo “normal”, ¿no? Bueno, la polémica de todo este asunto es que, tras lo ocurrido, el gobernador Rubén Rocha le echara la culpa a los mazatlecos de estar en la lista negra canadiense por andar avisando. Como si ese fuera el problema.

“Tuvimos un problema en Mazatlán. Fue una imprudencia de alguien en el gobierno municipal. Publica el día que hubo esa balacera, única en Mazatlán: ‘¡No salgan de su casa, por favor, cuídense!’. Pues lo agarró el gobierno canadiense y ya nos lo restregó a nosotros”, señaló en ese entonces.

Foto: Captura de pantalla

Estados Unidos acusa a Rubén Rocha de narcotráfico

Y no podíamos cerrar esta lista sin contar con lo que nos llevó a hacerla: la acusación de narcotráfico de Estados Unidos y su presunta relación con el Cártel de Sinaloa.

Este 29 de abril, la Corte del Distrito Sur de Nueva York acusó al mandatario de haber colaborado con la facción de “Los Chapitos” para facilitar sus operaciones y distribución de drogas hacia Estados Unidos.

Aunque de momento parece que se ha calmado el escándalo. Y es que la presidenta de México respondió a grandes rasgos que nomás actuarán conforme a las leyes mexicanas y en contra de Rubén Mocha si existen las pruebas de la acusación contra el gobernador.

En fin, así algunas de las polémicas que se han vivido durante la administración de Rubén Rocha en Sinaloa. A ver en qué termina esta nueva acusación de narcotráfico.