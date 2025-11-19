Lo que necesitas saber: Las autoridades informaron sobre la detención de Jorge Armando 'N', señalado como presunto autor intelectual.

El asesinato de Carlos Manzo es un tema del que no se puede dejar de hablar, pues se espera que haya justicia para él y para todo lo que representaba. Por eso es importante saber que uno de los autores intelectuales detrás del homicidio fue detenido.

Foto: @CarlosAlbManzo

Detienen a uno de los autores intelectuales del asesinato

Las investigaciones sobre el asesinato del alcalde de Uruapan están avanzando de buena forma. Las autoridades informaron sobre la detención de Jorge Armando ‘N’, señalado como presunto autor intelectual.

Mediante conferencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reveló que tras el análisis de evidencias y la coordinación de varias instituciones se logró la detención de uno de los líderes que planearon el homicidio de Carlos Manzo.

Detienen a autor intelectual de asesinato de Carlos Manzo // Captura de pantalla

Encuentran muertos a cómplices del asesinato de Carlos Manzo

Hace unos días, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó el hallazgo de los dos cuerpos. Según cita Telediario, informó que ambos sujetos estuvieron directamente relacionados con el homicidio de quien era alcalde de Uruapan.

Los cuerpos fueron hallados desde el pasado lunes, 10 de noviembre. El primero de ellos en la carretera Uruapan–Paracho, a la altura de Capácuaro, luego de que pobladores indígenas de la zona vieron el cuerpo tirado y dieron aviso a las autoridades.

Al realizar el operativo para el resguardo del cadáver, elementos de seguridad hallaron el segundo cuerpo, envuelto en bolsas de plástico.

Uno de los cuerpos fue identificado como Josué ‘N’, de apenas 16 años; el segundo cadáver sigue sin ser reconocido: “Lo que sí confirma la Fiscalía es que participaron otras dos personas que acompañaban al homicida, y estas personas son los dos que aparecieron en Capácuaro muertos; son los que participaron en el homicidio de Carlos Manzo“, explicó el Gobernador.

Foto: Carlos Manzo (Facebook)

¿Cuál fue el papel de los cómplices en la muerte de Carlos Manzo?

Bedolla no dio pie a la especulación, pues asegura que está confirmadísimo que ambos sujetos fueron cómplices del asesino de Carlos Manzo.

“Es una información ya fidedigna y está compulsada, revisada, compartida con el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch”, declaró.

Según la investigación, ellos participaron activamente en el ataque contra el alcalde de Uruapan brindando información al autor material del asesinato. Como te contamos antes, dicho autor material fue un joven de 17 años que terminó abatido, y los escoltas de Carlos Manzo están bajo investigación por ello.