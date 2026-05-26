Siete de las 10 películas animadas más taquilleras en la historia son secuelas. Es una locura que ya no sorprende a nadie, pero no deja de ser un fenómeno interesante. ¿O acaso ya dejó de ser una excepción para convertirse en la regla?

Es interesante observar cómo se comporta la taquilla, no sólo desde los estudios y las formas en las que promocionan sus películas, sino también desde el comportamiento de la audiencia, dispuesta a llenar salas y romper récords con películas animadas que apelan a la nostalgia: aquellas que extienden historias ya conocidas.

Ahora bien, son siete de 10… pero aquí sí aplica la de “la primera te sorprenderá”, porque estamos seguros de que la mayoría de quienes lean esta nota no sabrán cuál es la película animada más taquillera en la historia del cine. Y de paso, también les contamos cuál es la película animada mexicana que ha hecho lo propio.

Foto: Especial

Los últimos lugares del top 10

10. Toy Story 3 de 2010

1,067 millones de pesos

Disponible en Disney+.

9. Toy Story 4 de 2019

1,073 millones de pesos

Disponible en Disney+.

8. Minions de 2015

1,159 millones de pesos

Disponible en HBO Max.

7. Incredibles 2 de 2018

1,243 millones de pesos

Disponible en Disney+.

6. Frozen de 2013

1,312 millones de pesos

Disponible en Disney+.

Y ahora sí, los primeros cinco lugares

5. The Super Mario Bros. Movie

2023

En 2023, Illumination y Universal Pictures, en colaboración con Nintendo, realizaron la adaptación animada de la franquicia centrada en Mario, el famoso plomero italiano.

Fue un éxito total al recaudar 1,360 millones de dólares en la taquilla internacional.

The Super Mario Bros. Movie está disponible en Netflix.

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4. Frozen II

2019

El regreso de Frozen con su secuela tomó a la audiencia por sorpresa. Sí, se esperaba que fuera exitosa, pero no necesariamente más que la primera entrega de 2013.

Dirigida por Chris Buck y Jennifer Lee, y con el regreso del elenco original de voces, esta producción de Disney recaudó 1,453 millones de dólares, más de 100 millones arriba de su predecesora.

Frozen II está disponible en Disney+.

3. Inside Out 2

2024

Los planes más grandes de Pixar en los últimos años contemplan secuelas de sus producciones más exitosas. Y estemos de acuerdo o no, la realidad es que han generado algunos de los mayores éxitos taquilleros de la animación moderna.

Nueve años después del estreno de Inside Out (2015) de Pete Docter, Pixar dio luz verde a la segunda parte, ahora bajo la dirección de Kelsey Mann y Meg LeFauve. La película recaudó 1,689 millones de dólares, casi mil millones más que la primera entrega.

Inside Out II está disponible en Disney+.

2. Zootopia 2

2025

Nadie esperaba lo que logró Zootopia 2 en taquilla. Sí, la primera entrega de 2016 superó los mil millones de dólares y se convirtió en uno de los mayores éxitos de Disney en una época donde Pixar y otros estudios ya representaban competencia fuerte.

Pero nadie imaginó que nueve años después su secuela superaría esa cifra casi por la mitad. La cinta dirigida por Byron Howard y Rich Moore ocupa el segundo lugar de este listado con 1,866 millones de dólares.

Zootopia 2 está disponible en Disney+.

1. Ne Zha 2

2025

Y ahora sí llegamos al primer lugar: la película animada más taquillera en la historia del cine. Se trata de la producción china Ne Zha 2: El renacer del alma, nuevamente dirigida por Yang Yu, conocido también como Jiaozi.

Ne Zha 2 recaudó 2,260 millones de dólares en todo el mundo, impulsada especialmente por el mercado chino, el cual recuperó gran parte de su fuerza taquillera tras una caída importante en 2024.

Ne Zha 2 está disponible para compra y renta.

BONUS: Soy Frankelda

2025

Soy Frankelda… la película que eres. Se trata de la primera producción mexicana de animación stop-motion y también del primer largometraje de Cinema Fantasma, cortesía de los hermanos Roy Ambriz y Arturo Ambriz.

La película sigue a una escritora que ve cómo los monstruos de su imaginación se hacen realidad, desequilibrando la delgada línea entre la ficción y el mundo real.

Soy Frankelda se estrenó el 23 de octubre de 2025 y generó ingresos de 50,501,927 pesos. Además, fue la película mexicana con mayor asistencia en la Cineteca Nacional, destacando entre estrenos nacionales e internacionales, de acuerdo con el Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2025.

Actualmente, Soy Frankelda está disponible en HBO Max.