“Se fue por la fácil”, dicen algunos al enterarse que la UNAM primero castigó a la profesora que asesoró la tesis plagiada de Yasmín Esquivel, antes que a la propia ministra. ¿La fácil? Como la está pintando Martha Rodríguez (nombre de la ahora exprofa.), pues ni tanto.

“Me voy a defender”, advirtió Rodríguez en entrevista con Joaquín López-Dóriga, luego de darse a conocer la recisión de su contrato en la UNAM. Es decir, que le dieron cuello a su larga y, hasta hace poco, respetable carrera como profesora de la máxima casa de estudios.

Captura de pantalla

De acuerdo con lo que declaró Martha Rodríguez, a ella ni siquiera le dijeron que estaba rescindido su contrato. Lo que a ella le notificaron, supuestamente, es que iba a quedar en calidad de “suspendida”… así que amenazó con ampararse.

“Ay, sí… hasta cree que va a poder ponerse con la UNAM”, pensarán algunos… peeeeero, consultando con algunos egresados de la institución donde la profesora Martha Rodríguez daba cátedra (la FES Aragón), ésta sí era de las pesadas (en cuanto a conocimiento). De las buenas para el derecho laboral.

Y así lo advirtió: “Soy laboralista, soy abogada de derechos del trabajo y vamos a ver. La verdad es que la UNAM quiere colgarse méritos o cosas que nunca ha hecho”, agregó Martha Rodríguez en su entrevista con López-Dóriga, dando elementos para que siga viva en redes una de las teorías conspirativas más sonadas de este caso: que la ministra Yasmín Esquivel es intocable y la UNAM trata de quedar bien con… quién sabe quién.

Foto: Presidencia.

“Voy a estudiar lo que me dieron, porque todavía no lo he analizado a fondo y, obviamente me voy a defender, porque soy una maestra de categoría. No soy cualquier cosa”.

Efectivamente, dentro de la UNAM la profesora Martha Rodríguez Ortiz no es… o era… cualquier cosa. De hecho, en marzo pasado, fue reconocida con la medalla Sor Juana Inés de la Cruz, la cual la máxima casa de estudios a las docentes e investigadoras que contribuyen al desarrollo de las funciones sustantivas de la institución.

“Yo no creo justo que hace ocho meses me estaban dando una medalla como mejor maestra de la FES y después me estén atacando”, señaló la profesora universitaria… ¿o exprofesora? Eso lo veremos en los próximos días.

Por si andaban entretenidos con otros asuntos y no saben lo último del caso Yasmín Esquivel, ayer la UNAM rescindió el contrato laboral con la profesora Martha Rodríguez, luego que se encontró que ésta, como asesora de la tesis de Esquivel, habría “incurrido en faltas graves de responsabilidad, así como en faltas de probidad y honradez“.

“Que me lo demuestren”, dijo Martha Rodríguez, luego que Joaquín López-Dóriga le leyó las razones de su despido.