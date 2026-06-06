Lo que necesitas saber:

Fidalgo visitó México en 2012 para jugar un torneo sub-15 con la selección de España

Un pequeño Álvaro Fidalgo, que soñaba con ser profesional, visitó en 2012 el Estadio Ciudad de México (entonces Estadio Azteca). Tenía 15 años y jamás se imaginó aquel día que iba a jugar el Mundial 2026 en él.

Álvaro Fidalgo, de conocer el Estadio Ciudad de México de niño a jugar el Mundial 2026 en él
Álvaro Fidalgo en el entonces Estadio Azteca de niño / Foto: @EmilioBicampeon (vía X)

Álvaro Fidalgo y su visita al Estadio Ciudad de México cuando tenía 15 años

Y es que aquella visita la hizo con la selección, pero la de España. Álvaro Fidalgo es español, naturalizado mexicano, pero en ese entonces se formaba imaginando que jugaría con La Roja algún día.

Vino en 2012 a México con la selección Sub-15 de España para disputar la Copa México de Naciones de dicha categoría, y aunque el torneo no se jugó en el Coloso de Santa Úrsula, los diferentes equipos tuvieron oportunidad de dar un recorrido en el recinto.

Álvaro Fidalgo, de conocer el Estadio Ciudad de México de niño a jugar el Mundial 2026 en él
Álvaro Fidalgo jugando en México de niño / Foto: MexSport

Afición del América compartió imágenes de Fidalgo en el Estadio Ciudad de México

El propio Álvaro Fidalgo contó en una entrevista con el buen Pepe del Bosque que, antes de llegar al América, ya había jugado en México cuando era niño. Fue entonces cuando la afición del América y el internet hicieron lo suyo.

“Quién me lo iba a decir”, comentó Fidalgo en una publicación de redes con fotos y videos de esa visita con la juvenil de España. Las imágenes no mienten y el ‘Maguito’ pisó el Estadio Ciudad de México mucho antes de ser un ídolo del americanismo.

Álvaro Fidalgo, de conocer el Estadio Ciudad de México de niño a jugar el Mundial 2026 en él
Fidalgo compartió la foto de su visita al Estadio Azteca
Álvaro Fidalgo, de conocer el Estadio Ciudad de México de niño a jugar el Mundial 2026 en él
Álvaro Fidalgo de niño en México

Ese niño que tuvo que conformarse con visitar el legendario recinto, ya levantó la copa de la Liga MX en él y ahora es parte de la Selección Mexicana que inaugurará el Mundial 2026 en su sagrado césped.

Álvaro Fidalgo, de conocer el Estadio Ciudad de México de niño a jugar el Mundial 2026 en él
Fidalgo con la Selección Mexicana / Foto: MexSport

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Egresado y eternamente agradecido con la FCPyS de la UNAM. Veo deportes como si me pagaran por ello (sí me pagan por ello) y tengo la fortuna de escribir de todos los temas que me interesan, intrigan...

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