Lo que necesitas saber: El aumento al transporte entrará en vigor a partir de abril del 2026 y como es por 5 años, aplicará hasta abril del 2031.

El transporte en Guadalajara está envuelto nuevamente en polémica… pues además de subir el precio a 14 pesos, se acusa al gobierno de hacer obligatorio tener una cuenta de banco “Tarjeta Única al estilo Jalisco” para pagar menos.

Foto ilustrativa: Secretaría de Transporte Jalisco (Facebook)

¿Es obligatorio sacar una cuenta de banco para usar el transporte en Guadalajara?

El tarifazo en el Área Metropolitana de Guadalajara llegó con una sorpresa que está siendo cuestionada en redes sociales.

Se dice que se está haciendo obligatorio crear una “cuenta de banco” para tener acceso al transporte público.

Y aunque no es tan directo, la idea no está muy alejada de la realidad, ya que tras aumentar el transporte a $14 pesos, el gobierno a cargo de Pablo Lemus implementó la opción de solo pagar 11 pesos.

Pero ahí está el asunto. Esta “tarifa social” nomás aplica para los que saquen la “Tarjeta Única al estilo Jalisco”, que funciona como una cuenta de banco y sirve para acceder al transporte colectivo público y programas sociales.

Foto ilustrativa: Secretaría de Transporte Jalisco (Facebook)

Las letras chiquitas de la “tarjeta” para el transporte público…

Como te imaginarás, acceder al “descuento” en el transporte público de aquellos lares implica compartir tus datos personales (algo que las autoridades han demostrado que no cuidan muy bien, que digamos) y crear una cuenta bancaria con una empresa privada.

Esta empresa fue señalada a finales del 2025 por presuntas irregularidades en licitaciones millonarias de vales de fin de año, investigación que aún está siendo realizada por Buen Gobierno.

En fin, la banda del Área Metropolitana de Guadalajara no solo enfrenta el tarifazo de 14 pesos, sino también a la bancarización del estado disfrazada como “Tarjeta Única al estilo Jalisco”.