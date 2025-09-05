Lo que necesitas saber: El asunto del Fobaproa se ha retomado en los últimos meses, luego de que Zedillo (uno de los que hizo posible que la deuda privada se convirtiera en pública) criticara duramente a Claudia Sheinbaum. Es una deuda que, en 2022, ascendía a más de más de 929 mil millones de pesos (con miras ascender).

Qué padre tener la posibilidad de pagar una deuda y deducirla de impuestos… Así ni se ha de sentir y, en una de ésas, hasta sale una devolución, ¿no? Pues habría que preguntarles a los dueños de bancos, quienes así le habían estado haciendo con sus aportaciones al IPAB (antes Fobaproa). Pero ya no…

Foto: Daniel Augusto-Cuartoscuro.

Con esta medida, se recuperarán cerca de 10,000 millones de pesos

En su mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que los bancos ya no tendrán la posibilidad de deducir de impuestos sus aportaciones al IPAB. Esta medida, aseguró, entrará en acción a partir del 2026… y quedará bien establecido, cuando se presente el paquete económico del próximo año.

“Ya no la van a deducir a partir del próximo año; son como 10 mil millones de pesos los que se recuperan”, aseguró la presidenta Sheinbaum… recordándole al respetable que la mayoría del pago del IPAB se lo echa el pueblo de México. Una muy pequeña parte es de los los bancos… y, aún así, lo deducen los cab%&/(nes.

Claudia Sheinbaum / FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

¿Qué es el FOBAPROA?

Creado en 1990 por el presidente Carlos Salinas de Gortari, el Fondo de Protección al Ahorro (Fobaproa), entrando en acción 5 años después, con el objetivo de rescatar a bancos que se declararon en quiebra, tras la crisis financiera de 1994.

Entonces, sí, inició como una deuda privada (de los bancos precisamente)… y, en 1998, cuando el Fobaproa no alcanzó a sanear las cuentas de los bancos, entonces se convirtió en deuda pública… las cual hasta la fecha (y por muchos años más) cargará el pueblo de México.

“Carlos Cabal Peniche”. Foto:Oswaldo Ramírez-Cuartoscuro.

Cabe mencionar que, aunque el Fobaproa se creó en el 90, el asunto viene desde los 70… luego de que el gobierno del PRI no supo manejar la caída del precio del petróleo, causando una terrible devaluación y el crecimiento de la deuda externa.

Luego vino la nacionalización de la banca, la recesión de los 80… todo con movimientos que “olían” a protección de banqueros y empresarios. Cosa que acabó por demostrarse con el mentado Fobaproa.

Tiempo después, se llegó a comprobar que se “salvó” a quienes ni siquiera estaban en situación de crisis e, incluso, que banqueros se dieron créditos millonarios antes del rescate bancario. Caso ejemplar el de Carlos Cabal Peniche. Algunos fueron a dar tras las rejas, otros no… pero el dineral nunca regresó…