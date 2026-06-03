Lo que necesitas saber: ¿Aún no has tramitado tu CURP Biométrica? Considera que busca ser un documento de identidad oficial que se solicitará de manera obligatoria en la mayoría de trámites.

Con todo el relajo que se armó por la llegada de la CURP Biométrica, muchas personas se han estado preguntando si existe alguna multa o sanción en caso de no tramitar esta nueva versión de la Clave Única de Registro de Población.

Foto: FOX.

¿Existe alguna multa por no tramitar la CURP Biométrica?

Vamos directo al grano. De acuerdo con las reformas a la Ley General de Población publicadas en el Diario Oficial de la Federación en 2025, no existe ninguna multa o sanción de algún tipo para las personas que no tengan su CURP Biométrica.

Así como lo leíste. De momento, las leyes no establecen penalizaciones por no realizar este trámite… por lo que puedes estar tranquilo si es que aún no lo realizas.

Eso sí, considera que este nuevo CURP busca ser un documento de identidad oficial que se solicitará de manera obligatoria en la mayoría de trámites, por lo que sería bueno irse planteando si vale la pena tramitarlo.

La idea del CURP Biométrico obligatorio es más falso que esta imagen hecha con IA

Y… ¿De qué sirve este documento?

Como ya te contábamos acá arriba, la idea que tienen las autoridades mexicanas con este CURP Biométrica que llegó desde 2025 es que funcione como un documento nacional de identificación.

Además de que se comenzará a solicitar para programas sociales, servicios financieros, trámites educativos y los documentos oficiales.

Pero bueno, si todavía tienen algunas dudas sobre la CURP Biométrica, por acá les dejamos una nota en la que explicamos a detalle todo lo que debes saber.