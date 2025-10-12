Lo que necesitas saber: Las vialidades que serán cerradas son Periférico Norte, Av. Luis Donald Colosio y la autopista México-Pachuca.

¡Toma tus precauciones! No uno ni dos sino tres bloqueos se anunciaron para este lunes 13 de octubre en distintos puntos del Estados de México y que amenazan con colapsar las principales vialidades.

CNTE realiza bloqueos en la CDMX // Facebook: Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

Habrá bloqueos este lunes 13 de octubre en vialidades del Edomex

Cuando se anuncian bloqueos de vialidades de la CDMX o del Edomex suelen ser por por un solo problema que las autoridades no han resuelto. Este lunes 13 de octubre, tres manifestaciones diferentes amenazan con cerrar algunas vialidades en el Estado de México.

Un bloqueo será por la desaparición de Kimberly, otra por inconformidad con una construcción y la última debido al aumento del pasaje.

Foto: Rogelio Morales-Cuartoscuro.

¿Dónde serán los bloqueos?

Manifestación por la inseguridad

Este lunes, una de las manifestaciones es por la violencia e inseguridad que se vive en el Estado de México, además de exigir a las autoridades información sobre la desaparición de Kimberly, estudiante de CCH Naucalpan.

Este movimiento es convocado por la organización “HERMANAS ALIADAS” y se espera el cierre de Periférico Norte a la altura de Parque Naucalli a partir de las 8:00 horas, así que toma tus precauciones.

Manifestación Edomex // Facebook:Hermanas Aliadas A. C.

Bloqueo por construcción

La autopista México-Pachuca también será bloqueada… el motivo es la inconformidad de vecinos por la construcción más de 700 departamentos, situación que señalan ha colapsado el suministro de agua potable y les ha causado otros problemas

Mucho ojo, porque este será el primer cierre vial del día. El bloqueo comenzará a las 7 de la mañana y será a la altura del Risco, en Tlalnepantla.

Bloqueo en autopista México – Pachuca // Imagen: Redes sociales

Manifestación por el aumento del pasaje

Y como era de esperarse, tras el reciente anuncio del aumento del pasaje en el Estado de México, ha comenzado a circular en redes sociales una convocatoria para manifestar el descontento de esta decisión a las autoridades.

Por este motivo, se espera el cierre de la Av. Luis Donald Colosio a la altura de Loma Linda en Naucalpan a partir de las 8:00 horas.

Así que ya se la saben, tomen sus precauciones y tengan lista otra ruta para llegar a su escuela o trabajo, si es que usan estas vialidades, porque pinta para que estos bloqueos causen caos vial.