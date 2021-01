¿Neta? Cachan a legislador estornudando en su mano durante debate por Trump

Ayer, como todos saben, se realizó un debate en la Cámara de Representantes para saber si llevarían al aún presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a juicio político por los recientes actos violentos que se vivieron en el Capitolio. Fuera de que se atoraron al polémico mandatario, durante la transmisión en vivo de esta discusión captaron a un legislador estornudando en su mano… Sí, en plena pandemia de COVID-19.

¿Qué pasó con este legislador estadounidense?

Este 13 de enero, después de dimes y diretes, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos (lo que equivaldría a la Cámara de Diputados en México), se aprobó con una larga votación la moción para iniciar un juicio de destitución o “Impeachment”.

Sí, acusan a Donald Trump de “incitar a la insurrección”, por los hechos que se dieron el pasado 6 de enero, en pleno Día de Reyes, cuando después de un mitin del presidente, varios de sus partidarios decidieron entrar al Capitolio para evitar que se certificaran los votos con los que se daba como ganador de las elecciones presidenciales a Joe Biden. El saldo: cinco personas muertas y varias heridas.

Bueno, el punto es que este legislador de Estados Unidos decidió estornudar en su manita en pleno debate para llevar a Trump a juicio político. No uso un pañuelo para deshacerse de sus moquitos de una manera segura para todos, ni siquiera decidió utilizar la parte interna de su codo para no esparcir sus gérmenes; a este legislador estadounidense se le ocurrió la grandísima idea de quitarse el cubrebocas y estornudar en su mano y solo hacerla bolita, como si no fuera nada peligroso en plena pandemia de coronavirus.

“El futuro del Mundo está en manos de un puñado de personas.” El puñado de personas:pic.twitter.com/kbbNvAj4u3 — Eledepé (@LuisdePablo) January 13, 2021

Estados Unidos y el COVID-19

Solo para que se den una idea de en qué momento se le ocurrió hacer esta graciosada al legislador, hasta este día Estados Unidos reporta más de 23 millones de casos acumulados de COVID-19, más de 230 mil solo el día de ayer y poco más de 384 mil muertes provocadas por esta enfermedad.