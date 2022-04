Pues que siempre no… la reunión que taaaaanto esperábamos entre AMLO y todos los involucrados en la campaña “Selvame del Tren”, finalmente no se llevará a cabo. Ese diálogo sobre el Tren Maya tendrá que esperar un rato más.

Foto: Cuartoscuro

Fue por medio de un comunicado que el Gobierno de la 4T informó que la reunión queda cancelada. Y quién más que Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia, para compartir tal noticia.

En el comunicado señalan que la reunión, pactada para este lunes 25 de abril, no se llevará a cabo ya. Pero antes de que pienses que es por miedo a no poder defender su idea de construir el Tren Maya, aclararon el motivo por el que decidieron ya no entrarle.

¿Por qué suspendieron la reunión para dialogar sobre el Tren Maya?

Y es que contrario a pensar que es por no querer exponer a AMLO ante todos los artistas, activistas, ambientalistas, buzos, académicos y expertos de la zona, culparon a los famosos que no podrán presentarse (¡Achú!… Derbez... ¡Achú!).

Oh sí, el comunicado de Presidencia señala que como varios artistas dijeron que no podrían estar en la reunión, el Gobierno mejor decidió cancelarla porque pues así no tiene chiste.

Foto: Cuartoscuro

“Varios de los invitados han declarado públicamente que no asistirán a Palacio Nacional. Por esta razón, se informa a la opinión pública que se ha suspendido dicha reunión”, reza el documento publicado este domingo.

Invitan a ‘Selvame del Tren’ a ir a la zona y hablar con la gente

Ahhh pero para que no se diga que la discusión del Tren Maya queda en el olvido, el Gobierno de México invitó a los integrantes de “Sélvame del Tren” a darse una vuelta por la zona donde pasará el mega proyecto para que hablen con pobladores y familias que viven a lo largo del famoso Tramo 5. “Así se enterarán que sí se informó y consultó a la gente”.

El @GobiernoMX informa que ante la negativa de algunos artistas de asistir a Palacio Nacional a dialogar sobre Tren Maya con el pdte. @lopezobrador_, la reunión será cancelada. Se invita a recorrer la zona y dialogar con las comunidades donde pasa el Tren para conocer su opinión. pic.twitter.com/quqC9cJaXY — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) April 24, 2022

Pues ni hablar, habrá que seguir haciendo videos o algo más para llamar la atención del Presidente, porque ya no podrán hablar cara a cara con él de lo que plantean sobre el Tren Maya.