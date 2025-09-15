Lo que necesitas saber:

El "gobernador" de Sinaloa pide que mejor celebren en sus casas, que el horno no está para bollos. Cancelando todos los festejos públicos para el 15 de septiembre

No hay mucho qué celebrar. El miedo entre las personas y a más de un año de la crisis de violencia en Culiacán, las cosas no podían ser festivas. Ahora, con toda la presión encima, el estado de Sinaloa confirmó que cancelan todos los festejos del 15 de septiembre.

Fue Rubén Rocha Moya, el gobernador —bueno, ese es el puesto que ocupa—, el que mandó un mensaje en sus redes sociales.

Cancelan en Sinaloa todos los festejos del 15 de septiembre

Ha pasado un año de violencia, de miedo y de protestas exigiendo su renuncia, pero mágicamente Rubén Rocha Moya se acordó de preocuparse por “el interés de las familias del estado”.

Al menos, esa fue la explicación que dio el gobernador de Sinaloa para decir que cancelan todos los festejos públicos del 15 de septiembre en su estado.

cancelan-sinaloa-festejos-15-septiembre-culiacan-ruben-rocha-moya-1
Rocha Moya rindiendo frutos: Cancela festejos del 15 de septiembre en Sinaloa // Foto: Captura de pantalla

A las personas les pidió que se queden en sus casas para la celebración. “Les invito a festejar en cada uno de nuestros hogares el orgullo de ser mexicanos y mexicanas”, explicó Rocha Moya.

De acuerdo con su mensaje, el único evento público del 15 de septiembre será un acto protocolario con los políticos de su estado.

Artistas iban con “seguridad extra”

Ojalá hubieran usado esa seguridad extra para la gente —que ha vivido más de 1,800 asesinatos en un año y más de 2 mil desaparecidos— pero los artistas iban a ir con seguridad extra para poder presentarse.

Miguel Bosé, además de Marisela y El Coyote y su Banda Tierra Santa, se iban a presentar con más de 10 mil policías en un concierto gratuito.

¿Otro Culiacán es posible?: Protestan a 1 año de alza en violencia
Manifestación por la violencia en Culiacán // Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, todo ese evento quedará en el olvido pues con eso de que las cosas no están para celebrar, ahora es oficial que cancelan en Sinaloa todos los festejos del 15 de septiembre

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

explota-pipa-gas-calzada-ignacio-zaragoza-heridos

Puente la Concordia: Actualización de fallecidos, heridos y estado de salud del chofer tras explosión de pipa en Iztapalapa
Misticismo Catemaco

Sentencian a cárcel a dos en Zambia por intentar embrujar al presidente
Trump daría a TikTok prórroga de 90 días para evitar ser prohibido en Estados Unidos

Trump anuncia acuerdo para que TikTok siga operando en Estados Unidos: “Estarán encantados”
hernan bermudez la barredora

Hernán Bermúdez rechaza extradición voluntaria… le dictan prisión preventiva en Paraguay

Soy Max Carranza y me he pasado la vida rodeado de memes, cultura digital y bastantes horas frente a las pantallas. En el camino me encontré la pasión por abordar los temas sociales más urgentes e intentar...

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook