Lo que necesitas saber: El "gobernador" de Sinaloa pide que mejor celebren en sus casas, que el horno no está para bollos. Cancelando todos los festejos públicos para el 15 de septiembre

No hay mucho qué celebrar. El miedo entre las personas y a más de un año de la crisis de violencia en Culiacán, las cosas no podían ser festivas. Ahora, con toda la presión encima, el estado de Sinaloa confirmó que cancelan todos los festejos del 15 de septiembre.

Fue Rubén Rocha Moya, el gobernador —bueno, ese es el puesto que ocupa—, el que mandó un mensaje en sus redes sociales.

Cancelan en Sinaloa todos los festejos del 15 de septiembre

Ha pasado un año de violencia, de miedo y de protestas exigiendo su renuncia, pero mágicamente Rubén Rocha Moya se acordó de preocuparse por “el interés de las familias del estado”.

Al menos, esa fue la explicación que dio el gobernador de Sinaloa para decir que cancelan todos los festejos públicos del 15 de septiembre en su estado.

Rocha Moya rindiendo frutos: Cancela festejos del 15 de septiembre en Sinaloa // Foto: Captura de pantalla

A las personas les pidió que se queden en sus casas para la celebración. “Les invito a festejar en cada uno de nuestros hogares el orgullo de ser mexicanos y mexicanas”, explicó Rocha Moya.

De acuerdo con su mensaje, el único evento público del 15 de septiembre será un acto protocolario con los políticos de su estado.

Artistas iban con “seguridad extra”

Ojalá hubieran usado esa seguridad extra para la gente —que ha vivido más de 1,800 asesinatos en un año y más de 2 mil desaparecidos— pero los artistas iban a ir con seguridad extra para poder presentarse.

Miguel Bosé, además de Marisela y El Coyote y su Banda Tierra Santa, se iban a presentar con más de 10 mil policías en un concierto gratuito.

Manifestación por la violencia en Culiacán // Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, todo ese evento quedará en el olvido pues con eso de que las cosas no están para celebrar, ahora es oficial que cancelan en Sinaloa todos los festejos del 15 de septiembre