Lo que necesitas saber: Hace poco se dieron a conocer los mensajes con los que 'El Licenciado' habría ordenado el asesinato de Manzo... en uno de estos, se insinúa que había un infiltrado dentro de la seguridad del alcalde de Uruapan.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó la vinculación a proceso de Jorge Armando “N” (más identificado como El Licenciado), quien es el presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Defensa del Licenciado asegura que su cliente fue torturado

En un mensaje en redes, la fiscalía michoacana dio a conocer que las pruebas que presentó el Ministerio Público fueron suficientes para llevar a proceso al Licenciado.

De acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, además de ser vinculado a proceso por el asesinato de Carlos Manzo, El Licenciado también está acusado del delito de lesiones calificadas en contra del regidor Victor Hugo de la Cruz.

Licenciado y escoltas permanecerán en prisión mientras se desarrollan las investigaciones

Por otra lado, los siete escoltas que formaban parte del primer círculo de seguridad del alcalde de Uruapan también fueron vinculados a proceso. En su caso, es por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

Como se había informado con anterioridad, los escoltas de Carlos Manzo fueron señalados de actuar… mejor dicho, de no actuar en la comisión que se les asignó: la protección de Manzo, por lo tanto, se acusa que fueron omisos.

Según la Fiscalía, para ambos casos el juez determinó tres meses para realizar la investigación complementaria. Durante este plazo, tanto El Licenciado como los sietes escoltas de Carlos Manzo permanecerán en prisión preventiva.

De acuerdo con Aristegui Noticias, la defensa del Licenciado trató de tumbar las acusaciones en contra de su cliente y algo mejor para su cliente… el argumento fue que éste habría sido sometido a tortura tras su detención.