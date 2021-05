5 cosas que debes saber de las casillas especiales; spoiler: no son para votar de emergencia

¿Qué sucede si estás en un estado o municipio donde no resides y quieres votar este 6 de junio? Es decir, tienes tu credencial del INE pero obviamente el domicilio registrado no coincide con el lugar donde te encuentras. Para que no te agarren en curva —y como en cada jornada electoral sucede—, aquí van unos puntos importantes que debes conocer acerca de las casillas y, de manera específica, de las especiales.

Como saben, en cada elección el INE (Instituto Nacional Electoral) y los institutos estatales se encargan de servir la mesa para que la ciudadanía vaya a votar por los candidatos o las candidatas cuyas propuestas la hayan convencido —o bueno, se supone que ese es el plan.

Y para hacerlo, el INE monta distintos tipos de casillas también con el objetivo de cubrir un mayor porcentaje de la población, así que antes de que te lances este 6 de junio a votar, esto es lo que debes saber de las casillas especiales —y más si no estás en tu domicilio y te encuentras en otro estado del país.

Las casillas del INE

Va este pequeño dato que igual es útil conocerlo. Para los días de votación el INE maneja cinco tipos de casillas:

La casilla básica , que corresponde a una sección electoral y recibe a 750 electores y electoras.

, que corresponde a una sección electoral y recibe a 750 electores y electoras. La casilla contigua , que se instala en caso de que una sección tenga que recibir los votos de más de 750 personas. Aquí, cada una de las casillas recibirá un máximo de 750 personas, por cierto.

, que se instala en caso de que una sección tenga que recibir los votos de más de 750 personas. Aquí, cada una de las casillas recibirá un máximo de 750 personas, por cierto. La casilla extraordinaria , que se usa para facilitar el voto de la ciudadanía en sitios de complejo acceso.

, que se usa para facilitar el voto de la ciudadanía en sitios de complejo acceso. La casilla única , que sólo se instala cuando hay votación tanto para cargos federales como locales —como en este caso, en el que 500 diputaciones Federales están en juego.

, que sólo se instala cuando hay votación tanto para cargos federales como locales —como en este caso, en el que 500 diputaciones Federales están en juego. Y la casilla especial.

¿Para qué sirven las casillas especiales?

Existe la idea de que las casillas especiales son algo así como un sitio de emergencia donde podemos acudir, si no estamos en el lugar donde residimos.

Peeeeeero, esto no es del todo cierto, aunque el objetivo de las casillas especiales es que la ciudadanía pueda votar desde donde esté.

Para no hacernos bolas, en las casillas especiales sólo puedes votar si el estado donde te encuentras pertenece a la circunscripción del estado donde resides —o bueno, el estado que aparece en tu INE.

Por ejemplo, si estás en Sinaloa pero tu INE trae un domicilio de Jalisco, puedes usar la casilla especial sinaloense para votar porque estos estados pertenecen a la misma circunscripción.

Lo mismo aplica para el caso de las secciones o distritos dentro de un mismo estado.

Pero ojo aquí, porque no podrás votar por los mismos cargos.

¿Qué se vota en las casillas especiales?

Aquí sólo podrás votar por cargos federales o diputaciones federales y locales si:

La sección donde te presentas está en el mismo distrito.

Estás en otro distrito pero en el mismo estado.

O estás en otro estado pero en la misma circunscripción.

En las casillas especiales no podrás votar por gobernador o gobernadora, ni tampoco para presidencias municipales, ni por otro cargo.

Y en caso de que estés en un estado distinto al registrado en tu INE y que NO coincida con la circunscripción, entonces no podrás votar.

¿Cuáles son las circunscripciones?

Va la lista de los estados que comparten la circunscripción y donde podrás votar si así es el caso:

Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Colima, Estado de México, Hidalgo y Michoacán.

¿Qué se elige este 6 de junio?

Las elecciones de este 2021 son consideradas como las más grandes hasta el momento por el número de cargos que están en juego.

Esta vez se renovarán o elegirán más de 21 mil cargos de elección popular, entre ellos:

15 gubernaturas (Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Colima, Nayarit, Michoacán, Querétaro, Tlaxcala, Guerrero y Campeche).

(Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Colima, Nayarit, Michoacán, Querétaro, Tlaxcala, Guerrero y Campeche). Mil 65 diputaciones en 30 congresos locales.

300 diputaciones por mayoría relativa y 200 por representación proporcional, que da un total de 500 curules .

. Y mil 923 presidencias municipales —junto con las planillas para sindicaturas, regidurías y concejalías que vendrían siendo en total los ayuntamientos.

Si quieres checar dónde te toca votar (tu casilla), AQUÍ te dejamos el enlace.