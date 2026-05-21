Lo que necesitas saber: Luego de mantener por dos años la estrella Michelin, en este 2026 el Califa de León la perdió.

Hace unos días se llevó a cabo la tercera entrega de la premiación de la Guía Michelin en México 2026, en la cual 29 restaurantes de nuestro país ahora tienen su estrella, pero eso no es todo, porque en esa nueva guía dejaron fuera a la primera taquería que recibió su estrella Michelin, sí, hablamos de El Califa de León.

Durante la primera edición, que fue en el 2024, la taquería recibió su estrella Michelin por su “cocina de gran nivel” gracias a sus sabrosos tacos de bistec, chuleta y costilla y por su más grande creación, ‘La Gaonera’, dedicada al famoso torero mexicano Rodolfo Gaona.

Foto: Facebook | El Califa de León

Luego de que recibió su primera estrella Michelin, el Califa de León, durante varias semanas las filas sobre Avenida Ribera de San Cosme eran larguísimas para poder disfrutar de los taquitos que obtenían la primera estrella Michelin en el país.

Aunque el tener una estrella Michelin es una gran referencia para saber que los tacos están sabrosos y el perderla puede ser una triste y lamentable noticia, el Gran Califa de León no dejará de preparar esos sabrosos tacos y quizás para el 2027 puedan recuperarla.

Esta taquería la puedes encontrar en la Avenida Ribera de San Cosme 56, en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Foto: @DOA_MX

Nueva taquería con estrella Michelin

Lo bueno de todo esto, es que a la CDMX no nos dejaron sin una taquería que no tenga estrella Michelin, pues La Once Mil se llevó su estrella.

A pesar de que el Califa de León perdió su estrella, una nueva taquería en la capital la obtiene y así no nos deja a los chilangos sin probar unos tacos con estrella Michelin.