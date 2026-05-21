Lo que necesitas saber: Las protestas de los productores de maíz se deben a los bajos precios de comercialización, altos costos de producción y la falta de apoyo del gobierno.

¿Qué tal les fue con la megarmacha de transportistas? Bueno, pues agárrense porque se vienen nuevos bloqueos que amenaza con paralizar CDMX, Guadalajara y Monterrey el próximo 5 de junio organizada por productores de maíz.

Protestas de productores de maíz // Facebook: Frente Nacional Para el Rescate del Campo Mexicano FNRCM

Productores de maíz alistan bloqueos en CDMX, Guadalajara y Monterrey

Así como lo leíste. Productores de maíz amenazaron con realizar nuevas protestas en las tres sedes mexicanas del Mundial tan solo unos días antes de que comience.

Fue mediante una entrevista con Azucena Uresti que Eraclio Rodríguez, líder de productores de maíz en Chihuahua informó sobre estas manifestaciones que podrían extenderse por algunos días.

“Regresarnos a nuestras casas para ir preparándonos para la siguiente manifestación, que será en tres puntos estratégicos. Sería en Guadalajara, en Monterrey y aquí en la Ciudad de México, para el día 5 de junio”, declaró.

Y… ¿Cómo va el diálogo con las autoridades?

Las manifestaciones de los productores de maíz no son algo nuevo, pues desde hace un tiempo llevan protestando por los bajos precios de comercialización, altos costos de producción y la falta de apoyo del gobierno.

Y aunque han señalado en varias ocasiones que mantienen abierto el diálogo con las autoridades para poder negociar, también han dejado claro un descontento en el sector que está llegando a su límite.

Además de expresar su rechazo a las soluciones que el gobierno de México les ha presentado. Como el esquema de control de precios de maíz, pues consideran que el mercado continúa dependiendo de la Bolsa de Chicago.

En fin. Habrá que ver si lograron llegar a un acuerdo tras juntarse con las autoridades este 21 de mayo. De lo contrario, tocará tomar precauciones por sus siguientes manifestaciones programadas para el 5 de junio.