CDMX corrige: Estas son las personas que se pueden vacunar en cualquier sede

En conferencia de prensa del pasado 16 de julio, el gobierno de la Ciudad de México anunció que a partir del martes 20 de julio cualquier persona mayor de 30 años, residente de CDMX, podría acudir a una unidad vacunadora de cualquier parte de la Ciudad de México para recibir la primera dosis de la vacuna.

Un día después resulta que siempre ya no.

El 17 de julio, un día después, el gobierno explicó que la vacunación se abrirá para personas de más de 39 años que perdieron su turno para recibir la primera dosis en CDMX y los de 30 a 39 años tendrá que acudir a recibirla según su turno asignado.

¿Cómo está el rollo, entonces?

Esta tableta muestra las alcaldías que faltan por aplicar la primera dosis a los treinteañeros: Tláhuac, Coyoacán, Tlalpan, Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón. Solo en Tlalpan se aplicará la AztraSeneca y en las demás tocará la Sputnik.

El 17 de julio el gobierno de CDMX aclaró que siempre no, la vacunación no se abriría para que los mayores de 30 años fueran a vacunarse donde quisieran, sino para mayores de 39 años. Los treinteañeros todavía tienen que respetar la fecha, hora y unidad vacunadora que les asignen, además del calendario por letra de primer apellido.

Para Tláhuac, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero y Tlalpan, la vacunación a los de 30 inicia el martes 20 y acaba el sábado 24 de julio. Para Venustiano Carranza y Álvaro Obregón la vacunada inicia el viernes 23 y acaba el 27 de julio.

Entonces, será a partir de mañana, 20 de julio, que cualquier persona mayor de 39 años, residente de CDMX, que no haya recibido su primera dosis, por cualquier situación, puede acudir a cualquier unidad vacunadora en CDMX para recibirla. Lo que recomiendan es acudir de acuerdo al calendario de vacunación de la alcaldía, como recomendación, pero no la negarán si no es así.

De igual forma, si tienes 30 años y eres de las alcaldías que ya pasaron con la primera dosis (Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Cuauhtémoc, Xochimilco, Iztapalapa o Iztacalco) puedes acudir a una unidad que esté aplicando primera dosis en las alcaldías restantes.