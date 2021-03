En noticias locales, aquí hay una protagonizada por el diputado de Morena Charlie Valentino —conocido por sus extrañas declaraciones proAMLO—, quien aseguró que una joven le pidió que fuera su sugar daddy, en un tono más o menos de denuncia para que las familias enseñen más valores a sus hijos e hijas.

En la sesión del 22 de marzo, en el Congreso de Tabasco, Charlie Valentino intervino para hablar de las influencias extranjeras y los supuestos daños que hacen en la vida cotidiana de los tabasqueños y las tabasqueñas —y justo de aquí salió el rollo del sugar daddy o sugar babe.

Charlie Valentino (diputado de Morena) denuncia que le pidieron ser un sugar daddy

“El otro día me hablan unas muchachas de la universidad y voy a tomarme un café porque exponen una problemática. Cuando estamos platicando, esta persona me dice que a cambio de un incentivo podíamos hacer lo que sea. ¡Señores! Hay que enseñarles principios a nuestros jóvenes. (Así) que agarro 200 pesos y le digo: ‘Toma, sigue tu camino, mi reina’. Y viene un fenómeno que se está promoviendo en redes”.

Advertisement



Con este ejemplo, Charlie Valentino intentó exponer los supuestos riesgos o daños de conceptos extranjeros a la sociedad. En este caso, sugar daddy o los “señores grandes que se sienten queridos por una muchacha y entonces les dan una moneda a cambio de eso”.

Muy a su estilo, la denuncia de Charlie Valentino fue un poco más para que las familias pongan atención a sus hijos e hijas, aunque de paso les echó la culpa porque, en su lógica, los valores están en este entorno.

“Los culpables son los padres que no les enseñan principios a sus hijos (…) es un problema crucial, no hay que traer hijos a la tierra cuando no se quiere”.

Charlie Valentino ha resaltado en medios locales y nacionales por sus declaraciones medio extrañas y proAMLO como la ez que dijo, en contexto de las inundaciones en Tabasco —en octubre pasado— que el Mesías llegaría al estado para ayudar a la población, en referencia a la visita que Andrés Manuel López Obrador haría en la entidad.

Aquí les dejamos la participación completa de Charlie Valentino nomás por pura curiosidad.