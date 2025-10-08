Lo que necesitas saber: Los legisladores de Chihuahua señalaron que con eliminar el lenguaje inclusivo sólo habrá "la verdad biológica" de que únicamente existen niñas y niños.

“No somos Dinamarca, pero ya somos El Salvador”, es lo que pueden “presumir” en Chihuahua, donde los legisladores han copiado una de ellas más recientes prohibiciones del gobierno de Nayib Bukele. Nomás por sus… ya no se podrá usar el lenguaje inclusivo en las escuelas.

Prohibición evitará “confusiones woke”, dicen legisladores del PAN

“¡Lo logramos! Chihuahua es el primer Estado del país en prohibir el lenguaje inclusivo en escuelas”, señaló muy orondo el diputado Carlos Olson, al dar a conocer el logro impulsado por su bancada (la del PAN).

Aunque Olson justificó la prohibición del lenguaje inclusivo con el fomento del uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del Español, al dar a conocer la aprobación de ésta señaló que se le dio fin a un lenguaje ideologizado… y que produce confusión en los salones de las escuelas… “confusiones woke”, asegura.

Con la eliminación del lenguaje inclusivo en las escuelas “sólo [existirá] la verdad biológica de que únicamente existen niños y niñas, no ‘niñes’”, proclamó el diputado de Chihuahua al dar a conocer la aprobación de la reforma a la Ley Estatal de Educación.

Propuesta se basó en conceptos de la lingüista Concepción Company

Así como en Chihuahua, el gobierno de Nayib Bukele prohibió recientemente el uso de lenguaje inclusivo en todas las escuelas de El Salvador… allá también, maquillando su rechazo a lo que huela a comunidad LGBT con el discurso de que es “para una comunicación clara, uniforme y respetuosa”.

De acuerdo con El Heraldo de Chihuahua, los legisladores de la entidad basaron su propuesta en ideas de la reconocida lingüista Concepción Company, quien señala que el lenguaje inclusivo es distractor de verdaderos problemas sociales….

Bueno, se les pasó a los legisladores que la propia Company también reconsideró y dice que el lenguaje inclusivo es un desdoblamiento del lenguaje del que está consciente la academia… no está recogida por las gramáticas, por estar en fase de “experimentación”.

Si queda, será inevitable que los diccionarios lo recojan… sino, pues no. Pero es inevitable que el lenguaje se modifica. Así ha sido y así será, pese a prohibiciones.