WTF?! Chofer de Zapopan agrede a un automovilista que le pidió no tirar basura

Nomás imagínate subir a un autobús en Zapopan y que te toque esta joyita de chofer… Un conductor de transporte público de Jalisco mostró su peor cara cuando un automovilista le pidió no tirar basura en la calle. Así, sin más, el tipo se le fue con todo al conductor y hasta se valió de un extintor para agredirlo (WTF??!!)

La agresión del chofer

La cosa estuvo más o menos así… en redes sociales circuló un video compartido por el usuario Jaaziel Carmona, el automovilista agredido. En éste cuenta que le reclamó a un chofer de transporte público que andaba tirando basura en la calle, y ¡zaaaas! al sujeto no le gustó nadita eso y empezó a cantarle un tiro para luego golpear su auto con el extintor.

El automovilista cuenta que el chofer simplemente se le cerró con la unidad, se bajó y comenzó la agresión, luego de decirle que por qué andaba tirando basura en la calle De hecho, en el video vemos que el conductor le dice varias veces que él no le está haciendo nada y le pide que se calme.

Pero la respuesta es la misma en todo momento… la violencia. El chofer no se da el tiempo para dialogar, la única cosa que parece tener en la mente es destruir el vehículo y golpear al automovilista.

En otro tuit, Jaaziel Carmona compartió fotos del autobús que conducía el chofer, de cómo quedó su auto tras la agresión, y de la bolsita de basura tirada en el suelo que originó el penoso zafarrancho donde quedó evidenciada, como dijimos antes, la peor cara de este conductor de transporte público.

Aquí más fotos y la bolsa que ocasionó este increíble suceso… pic.twitter.com/MnmtuVdliG — Jaaziel Carmona (@jaaziel004) January 2, 2021

“Por exigir una ciudad limpia, uno puede arriesgar su integridad física y hasta su vida… increíble… estoy que no me la creo de verdad. Personas así desequilibradas deberían de estar en la cárcel o en el manicomio, no manejando un autobús de pasajeros“, expresó el automovilista agredido en otro tuit.

Ya lo identificaron y le cancelaron la licencia

Pero bueno, a diferencia de otros casos que se dan en este país donde nadie sabe y nadie supo, este caso sí tendrá sus respectivas consecuencias. La Secretaría de Transporte del Gobierno de Jalisco informó que el chofer ya fue identificado (ruta T14B-C01 (50B), unidad U-061) y ya se procedió con la cancelación de su licencia.

El equipo de Supervisión al Transporte Público se encuentra en búsqueda de la unidad para aplicarle la sanción correspondiente; así también, se inició la cancelación de la licencia del conductor, a quien ya se tiene identificado. — Secretaría de Transporte Jalisco (@TransporteJal) January 3, 2021

Además, pidieron al conductor levantar una denuncia ante la Fiscalía de Jalisco por la agresión física que sufrió para que las autoridades inicien el proceso que corresponde por un ataque como ese, lo cual ya sucedió según explicó el automovilista.

Ya está presentada, si necesitan copia de la misma, para dar trámite a alguno de sus procedimientos estoy a la orden, nuevamente muchísimas gracias por la atención 🙏🏻 https://t.co/m2uYbdTBy3 — Jaaziel Carmona (@jaaziel004) January 3, 2021

Pues sí, el, buen Jaaziel tiene toda la razón al decir que personas así podrían estar en muchos lugares, pero dando un servicio público detrás de un volante, definitivamente no.