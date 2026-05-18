Lo que necesitas saber:
Aunque el ataque de este 19 de mayo fue suspendido, la amenaza continúa... pues Trump ordenó a las Fuerzas Armadas estar preparados para un ataque a gran escala en cualquier momento.
Parece que el mundo puede tomarse otro respiro del conflicto entre Estados Unidos e Irán, pues la amenaza de ataque del presidente Trump prevista para este martes ha sido cancelada. ¿El motivo? A petición de sus aliados árabes.
Trump cancela ataque militar contra Irán previsto para este martes
Esta semana estábamos por vivir lo que parecía ser una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente, pues el presidente de Estados Unidos había amenazado con atacar nuevamente Irán.
Afortunadamente, esto solo quedó en palabras. Mediante redes sociales, Donald Trump informó la cancelación de esta nueva ofensiva debido a una petición de los líderes de Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.
“Me han pedido que pospongamos nuestro ataque militar planeado contra la República Islámica de Irán, programado para mañana, ya que se están llevando a cabo negociaciones serias“, se lee en su post.
¿Habrá más ataques de Estados Unidos contra Irán?
Un ataque contra Irán no está del todo olvidado… y es que el mandatario informó que le ordenó a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos estar preparadas para un ataque a gran escala en cualquier momento.
Aunque claro, tampoco se puede descartar la idea de que esta nueva acción en contra de Irán solo era una más del fenómeno ‘TACO’ para así estabilizar el precio del petróleo.