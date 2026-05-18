Lo que necesitas saber: El hallazgo de los anfibios en Tláhuac fue gracias a brigadas comunitarias que monitorearon el Lago Tláhuac-Xico.

¡Buenas noticias para el medio ambiente! Los ajolotes no solo han llegado a puentes y semáforos de la Ciudad de México, sino también a Tláhuac… y, a diferencia de los que son pintados, en esta alcaldía fueron nuevamente avistados en estado silvestre.

Imagen ilustrativa del ajolote del altiplano // Foto: iNaturalist

Avistan nuevamente al ajolote del altiplano en Tláhuac

¡La ajolotización ya llegó a Tláhuac! Aunque esta vez no nos referimos a la pintura morada y los dibujos de ajolote pintados en cada esquina… sino a una noticia verdaderamente positiva sobre la naturaleza.

Resulta que investigadores encontraron cinco ejemplares de ajolote del altiplano en estado silvestre dentro del área natural protegida: Lago Tláhuac-Xico, en la CDMX.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente, el hallazgo de los anfibios en Tláhuac fue gracias a brigadas comunitarias que monitorearon el lago… espacio que el gobierno decretó como área natural protegida en 2024.

“El hallazgo fue confirmado por la CONANP y demuestra la resiliencia de la especie, catalogada como sujeta a protección especial por la SEMARNAT“, señalaron.

Lago Tláhuac-Xico // Foto: David Becerril – Sopitas.com

Una buena noticia para mejorar su protección

Sin duda, su avistamiento son muy buenas noticias para esta especie endémica de nuestro país. Aunque aún faltan muchas acciones para poder conservar a estas especies… como la restauración de sus ecosistemas.

“El ajolote del altiplano es una de las tres especies de ajolote que se encuentran en la ciudad. Tiene similitudes con el famoso ajolote de Xochimilco (Ambystoma mexicanum), pero son distintos”, resaltan las autoridades.

En fin. Si no has visto estos anfibios en Tláhuac o Xochimilco, seguramente los que si te has encontrados on los que la administración de Clara Brugada ha colocado en toda la CDMX…