Lo que necesitas saber:

La lista final de 26 jugadores será anunciada el 2 de junio

Edson Álvarez, Mateo Chávez y Jorge Sánchez ya forman parte de la concentración de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026 y con ello la lista final de 26 jugadores de Javier Aguirre va tomando forma. Hasta el momento ya son 16 jugadores cuyo lugar en la Copa del Mundo estaría garantizado.

Edson Álvarez, Mateo Chávez y Jorge Sánchez se unen a la Selección Mexicana

A través de un comunicado, la Dirección de Selecciones de Nacionales informó sobre la llegada de Álvarez, Chávez y Sánchez, quienes podría tener actividad el próximo viernes en el partido amistoso contra Ghana, en el estadio Cuauhtémoc, en Puebla.

“Los jugadores Edson Álvarez (Fenerbahce), Mateo Chávez (AZ Alkmaar) y Jorge Sánchez (PAOK) se integran este día a la concentración de la Selección Nacional de México en el Centro de Alto Rendimiento

Los tres jugadores se suman a los trabajos previos a los tres partidos de preparación y la Copa del Mundo de la FIFA 2026“, indica el comunicado. Los tres futbolistas terminaron sus compromisos con sus respectivos clubes, por lo cual fueron liberados para unirse al Tri.

Edson Álvarez, con la Selección Mexicana
Edson Álvarez, con la Selección Mexicana / Mexsport

Edson Álvarez se une al Tri después de una temporada complicada en Turquía, pues entre lesiones y bajas de juego no ha disputado más que un minuto con el Fenerbahce desde el mes de febrero y no fue considerado para la última fecha, por lo cual pidió permiso para abandonar al club, al cual llegó en calidad de préstamo.

La lista de Javier Aguirre para el Mundial al momento

El ‘Vasco’ Aguirre anunció hace algunas semanas una lista de 12 jugadores de equipos de la Liga MX, cuyo lugar en el Mundial está garantizado y después se anunció que siete elementos de equipos europeos se unirían a la concentración una vez que terminen sus compromisos y se entiende que estos siete futbolistas ‘europeos’ también tendrían un lugar seguro.

El primero de esta lista de siete fue Guillermo Ochoa, a quienes se suman Edson Álvarez, Mateo Chávez y Jorge Sánchez, de modo que la lista para el Mundial ya tendría 16 elementos seguros y quedarán por definir 10 lugares, de los cuales tres militan en Europa.

Mateo Chávez, con la Selección Mexicana
Mateo Chávez, con la Selección Mexicana / Mexsport

Porteros

  • Tala Rangel | Chivas
  • Carlos Acevedo | Santos
  • Guillermo Ochoa | AEL Limassol

Defensas

  • Israel Reyes | América
  • Jesús Gallardo | Toluca
  • Jorge Sánchez | PAOK
  • Mateo Chávez | AZ Alkmaar

Medios

  • Erik Lira | Cruz Azul
  • Brian Gutiérrez | Chivas
  • Gilberto Mora | Tijuana
  • Luis Romo | Chivas
  • Roberto Alvarado | Chivas
  • Edson Álvarez | Fenerbahce

Delanteros

  • Armando González | Chivas
  • Alexis Vega | Toluca
  • Guillermo Martínez | Pumas

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Sergio Ramírez es periodista egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación. Ha trabajado en Diario Estadio, La Razón de...

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