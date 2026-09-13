Los ataques de Rusia contra pasos fronterizos entre Ucrania y sus aliados suman un nuevo capítulo este 13 de septiembre y es que, de acuerdo con el primer ministro polaco, ha informado de un ataque con drones Geran-5 al oeste de Ucrania, ya muy cerca de Polonia.

Lo que necesitas saber: Este nuevo ataque se suma a una lista que va de aumento de incidentes contra las fronteras de Ucrania con sus vecinos,

Los ataques de Rusia contra pasos fronterizos entre Ucrania y sus aliados suman un nuevo capítulo este 13 de septiembre y es que, de acuerdo con el primer ministro polaco, ha informado de un ataque con drones Geran-5 al oeste de Ucrania, ya muy cerca de Polonia.

Según informaron varios medios ucranianos y polacos, uno de esos drones impactó en la locomotora de un tren que cubría la ruta entre Kiev y Varsovia, muy cerca del paso Dorohusk-Yagodzin, a corta distancia de la frontera.

“Putin ha escalado el conflicto”, publicó Radoslaw Sikorski, vice primer ministro y jefe de la diplomacia polaca.

Por su parte, la compañía ferroviaria ucraniana Ukrzaliznytsia informa que el ataque ha incendiado varias gasolineras y camiones, pero no ha dejado ningún herido.

El tren durante la guerra era de los medios más seguros para transportarse ahorita en la guerra, pero últimamente se ha convertido en blanco de muchos ataques rusos.

“Estamos supervisando constantemente las amenazas aéreas, garantizando la circulación de los trenes y adoptando las máximas medidas de seguridad para los pasajeros y los empleados del ferrocarril”, ha informado el operador ferroviario durante el ataque.

Este nuevo ataque se suma a una lista que va de aumento de incidentes contra las fronteras de Ucrania con sus vecinos, ya que en las últimas semanas, Moscú ha atacado dos veces el lado ucraniano de un paso fronterizo en el Danubio con Rumania, quien es también miembro de la UE y OTAN.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó que en la última semana, un dron Sahed atacó contra el puesto fronterizo de Starokozache, en la región con Odesa, el cual mató e hirió a varios civiles de la zona.