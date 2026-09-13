Escocia, Gales e Irlanda del Norte se organizan para buscar su independencia del Reino Unido

El mapa político del Reino Unido podría comenzar a cambiar de forma importante. Los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunirán este lunes en Cardiff para impulsar una estrategia común rumbo a la independencia.

Lo que necesitas saber: Escocia y Gales buscarían incorporarse a la Unión Europea como nuevos Estados miembros. Irlanda del Norte, en cambio, entraría al bloque como parte de una eventual Irlanda unificada.

El mapa político del Reino Unido podría comenzar a cambiar de forma importante. Los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunirán este lunes en Cardiff para impulsar una estrategia común rumbo a la independencia.

Los tres gobiernos autónomos preparan una declaración conjunta que planteará su derecho a celebrar referéndums de independencia. La reunión ocurre por primera vez con las tres regiones encabezadas por fuerzas políticas favorables a separarse de Reino Unido.

El Partido Nacional Escocés gobierna Escocia, Plaid Cymru encabeza Gales y Sinn Féin lidera Irlanda del Norte. Este escenario no se había presentado antes en la historia política reciente del Reino Unido.

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El encuentro tendrá lugar en el Hotel St. David, en Cardiff. Los dirigentes discutirán temas como economía, energía, cooperación internacional, relaciones con Europa y autodeterminación.

Uno de los principales objetivos consiste en definir qué ocurriría con cada territorio si logra separarse de Reino Unido.

¿Qué quieren hacer las tres regiones?

Escocia y Gales buscarían incorporarse a la Unión Europea como nuevos Estados miembros. Irlanda del Norte, en cambio, entraría al bloque como parte de una eventual Irlanda unificada.

El encuentro también llega después de que Donald Trump respaldara desde Dublín la unificación de Irlanda y de Irlanda del Norte. Sus declaraciones añadieron presión a un debate que ya genera tensión dentro de Reino Unido.

En Escocia, el primer ministro John Swinney aprovechó el momento para lanzar un mensaje directo contra su homólogo británico, Andy Burnham.

Swinney afirmó que Burnham podría pasar a la historia como “el último primer ministro de Reino Unido”. El dirigente escocés considera que Westminster debe prepararse para un escenario posterior al actual Reino Unido.

“Por primera vez en la historia, Escocia, Gales e Irlanda del Norte están gobernadas por ministros principales favorables a la independencia”, argumentó Swinney.

El primer ministro británico ya abrió la puerta a un posible nuevo referéndum de independencia en Escocia si la población respalda la idea. También señaló que las condiciones para una votación escocesa serían similares a las que contempla la legislación para una eventual reunificación de Irlanda.

El Acuerdo de Viernes Santo de 1998 establece que el Gobierno británico puede convocar un referéndum sobre la reunificación de Irlanda del Norte si considera probable que una mayoría vote a favor.

Ahora, los líderes de las tres regiones quieren aprovechar su coincidencia política para plantear una ruta conjunta hacia la autodeterminación. Este lunes, después de su reunión en Cardiff, ofrecerán una conferencia de prensa.