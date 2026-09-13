Lo que necesitas saber: La FES Aragón cumplió apenas su medio siglo y, en este marco, lanzó el Programa de Titulación Conmemorativo.

¿Eres como el Pumas y llevas más de 10 años sin el título? Aquí está la solución.

¡A caray, eso sí me interesa! Si eres de los que hace más de 10 años terminaste la carrera y olvidaste la parte de que tienes que titularte, no te preocupes, la FES Aragón ya abrió la segunda generación del Programa de Titulación Conmemorativa.

¿Y eso qué es? ¿Qué se necesita? ¿A partir de cuándo o qué tengo que llevar? Acá te contamos qué show con este programa que lanzó la Facultad de Estudios Superiores Aragón

Foto: Mario Nulo-Cuartoscuro.

FES Aragón abre segunda etapa del Programa de Titulación Conmemorativa

Va el contexto. En enero de este año la facultad cumplió su 50 aniversario, medio siglo de compromiso con la formación de profesionales y, en este marco, lanzó el Programa de Titulación Conmemorativa, FES Aragón.

Dicho programa va dirigido principalmente a los egresados/egresadas que tengan al menos 10 años de haber cumplido y aprobado el 100% de créditos de su plan de estudios.

Y al parecer la primera etapa tuvo un éxito arrollador porque más de mil personas aprovecharon este programa y se acaban de titular, y es que por eso mandó una segunda etapa para que otras mil personas logren titularse.

La directora de la FES Aragón, Aracely Romo Cabrera, invita a todos los egresados a que se apunten en esta segunda etapa del programa.

¿Y qué necesito para entrarle?

La cosa es sencilla y no se necesita tanto papeleo, apúntale y guarda bien esta info.

Entre los requisitos se encuentra, como ya se mencionó más arriba, solo ocupas tener el 100% de créditos y más de 10 años de haber egresado. Como segundo acto, tendrás que mandar un correo a la siguiente dirección: trayectoria50@aragon.unam.mx

¿Y qué debe llevar mi correo? Tu nombre completo, tu número de cuenta y expresar en un texto libre que tú deseas formar parte del programa, además de tu autorización para tomar tus datos personales e investigar en el sistema tu situación académica.

Más adelante, las autoridades de la FES revisarán que efectivamente tengas el 100% de créditos y lleves más de 10 años como egresado. Recuerda que esto solo es para exalumnos de la FES Aragón.